馮盈盈玩讓賽！陳曉華爆乳離罩搶晒鏡

《2020香港小姐競選》決賽今日舉行，三屆港姐冠軍馮盈盈、陳曉華及黃嘉雯盛裝出席，馮盈盈今日玩讓賽，性感久奉，交由陳曉華及黃嘉雯鬥過！黃嘉雯以Deep V晚裝現身，十分搶眼，而陳曉華雖然爆乳現身，但可惜離晒罩！

卸任在即，黃嘉雯直言有點不捨：「見到啲佳麗綵排我都好感動，其實上年港姐拜神切燒豬我都想喊，話晒成班佳麗對咗3個月嘛。」她又大爆候選佳麗謝恩靈昨綵排弄傷手，但今日仍堅持才藝表演，覺得對方已盡全力。問到她可有「心水佳麗」，黃嘉雯直言欣賞陳楨怡的身形，以及麥詩晴的才藝。談到本屆港姐后冠缺贊助，她笑言自己的「絕版后冠」價值不菲。問到她可會戥接任佳麗「唔抵」？她說：「又唔會，后冠係象徵啫，唔在於價錢，在於意義。」

陳曉華今晚離晒罩，驟眼看似「成條裙着歪咗」！她發現時即去化妝間「補救」，受訪期間她表示近日吃多了長肉。問到是否「升級」？她坦言：「全身都有（升級）。（條裙唔啱身？）可能同當初試衫時，自己嘅身形出入，頭先喺服裝間搞，依家安全嘅。（你好少咁性感喎。）起初都唔覺，所以今日加咗好多嘢，例如飾物，希望分散大家注意力。」她表示欣賞佳麗廖慧儀，談到對方有紋身，陳曉華即為對方解畫：「近年都有佳麗有紋身，遮到就可以。」

馮盈盈直言睇好郭柏妍攞冠軍：「原來佢同我一樣，都係喺港大讀營養學系出身，同佢好有緣。（畀貼士佢？）其實佢備戰得好好，狀態大勇呀，不過要睇佢臨場表現。（謝恩靈手傷喎。）我唔清楚，但相信佢會盡力表演。（畀同情分？）我好公正嘅，都係睇表現評分。」