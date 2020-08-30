Porsche新版Taycan　多項配備升級

Porsche最近為Taycan的多項車載配備進行升級，並可在2021年版Taycan搭載。（互聯網）

Porsche在旗下首款純電跑車Taycan推出市場將近1年之際，為多項車載配備進行升級，並表示會在2021年版Taycan搭載，大家可於今年第4季開始訂講。多項升級配備包括：

1/.彩色HUD平視顯示器，能將不同行車資訊直接投射，用戶更可自設導航顯示、功率計及用戶自訂視圖等。

2/.基於自適應氣壓懸掛而誕生的全新智能Smartlift底盤功能，可按行車需要自動升起，亦可透過級別調整，以獲得最大程度的路面通過性及乘坐舒適性。

3/.透過Function on Demand (FoD)於網上彈性地為座駕的駕駛輔助系統內不同功能進行提升，包括保時捷智能續航管理員(Porsche Intelligent Range Manager)、主動車道維持輔助及保時捷創新巡航系統(Porsche InnoDrive)等。

4/.提供更方便的Plug & Charge即插即用充電體驗(香港市場暫時不適用)，只需將充電插頭接上，即可通過ISO 15118標準自動進行身份驗證，當充電站識別出所連接的車輛後即可安全且自動處理付款。

5/.新增保護電池電量功能，在800V大功率充電站車主可將DC直流充電容量由高達270kW調低至200kW，此舉換來長一點的充電時間，但同時可延長電池使用壽命及減少充電時的總功率消耗。

6/.加入更多顏色選擇(車身7種、內裝配搭5種)，並將Carbon Sport Design package列入Taycan Turbo S的標準配備，並開放予其他型號作選裝配備。

7/.車載PCM (Porsche Communication Management)保時捷通訊管理系統升級，新增SiriusXM 360L音頻娛樂平台，可將Apple® podcasts 選定為獨立播放媒體，其他播放媒體可按個人喜好重新排序，及可在充電目的地名單優先選擇與保時捷充電服務兼容的位置。