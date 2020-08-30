巡舖揀樓！黃建東儲夠首期攻5百萬上車盤

憑搞笑形象上位的藝人黃建東，多年來一家四口屈居黃大仙公屋，與細佬共享上下格床。出名孝順的他，一直想買樓讓父母住得較舒適，近年他獲不少客戶垂青，商演與主持工作應接不暇，密密搵銀的他一心「脫貧」上車做業主，「衣食住行」慳到盡之下，終儲夠彈藥畀首期，更於銅鑼灣四出睇樓盤，物色心水新居。

戴上口罩的黃建東在地產舖外徘徊，見他細閱約5百萬元的樓盤資料，還頻頻以手機影低。行完一間又一間，他終步入店內向經紀查問，對方拿出不少樓盤小冊子讓他了解，期間黃建東多次拿着小冊子講電話，似向家人「報告」樓盤資料，最終逗留半個多小時才走人。其後，他前往附近一間傢俬店，專攻大型衣櫃及儲物櫃，向店員詢問送貨詳情後離開。

睇慳位傢俬

東網聯絡上黃建東，問到睇樓盤一事，他說：「一直都想買樓，所以不停搵上車盤，因為最近做無綫節目《我要做業主》後，發覺真係唔好買三房單位，寧願買細單位上車先，之後再換大單位。加上我想要市區，但新盤實在太貴，我又冇車，咪專攻港鐵站附近嘅舊樓囉！」問是否揀定傢俬，他說：「因為屋企想買啲大櫃放雜物，可以多啲空間，加上如果真係買細單位，想睇定有咩款式嘅慳位傢俬可以選擇。」