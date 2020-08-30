遭掉低27年！布睎尤重遇母親：唔想叫佢阿媽

中葡混血女模布睎尤自小隨父親從澳門來港生活，單親家庭長大，感覺被媽媽遺棄的她，對媽的印象十分模糊，今年其親生母突然來港尋親，與母相隔廿多年第一次見面，她形容好像電影劇情，但沒有嗌媽媽的激動場面。

擁32D-23.5-36.5魔鬼身材的布睎尤（Raico Bule），爸爸是中國人，媽媽是中、葡萄牙混血兒，Raico的樣貌較鬼妹，17歲拍廣告入行，曾經是女子組合Jelly Girls成員、又做DJ，參演過幾部電影和劇集，但因身高174cm太高，故角色都被局限。不過就正如人生如戲，今年Raico人生就上演了一場好戲，與她失散27年的媽媽，突然現身眼前與她相認，現年30歲的Raico，原來一直不知道媽媽找了她多年，她說：「3歲之後就冇見過媽咪，依家聯絡番，細個會誤會媽咪唔要自己，原來中間好多誤會，細個唔覺得親情重要。（媽媽主動搵番你？）係，佢住澳門。（相認時似電影劇情？）初見面，我係唔想嗌佢「阿媽」，因為我覺得佢掉低我廿幾年……但有一日，帶我修佛嘅老師同我講，『唔理媽咪點對你，媽咪帶你來呢個世界就係對你最大嘅付出。』所以我慢慢學習放低，最近見已經有叫佢媽咪。」Raico坦言與媽咪相處沒有親人感覺，或者她並不知道有媽咪應該有甚麼感覺，她知道媽咪有婦女病，會珍惜相處時間，也願意供養她，問到是否不再嬲媽咪？她說：「無嬲，大人有自己難處，我哋小朋友，唔明白當時情況，聽媽咪講當時係爸爸瞞住佢，有一日突然帶走我哋四兄姊妹來香港，之後我哋搬咗好多次屋，所以搵唔到我哋，最近因為爸爸被揭咁多年都冇同媽咪辦離婚，差啲犯上重婚，媽咪先至有番我哋個聯絡。」

Raico說生母在澳門已另組家庭，生父亦再娶好多年，她自懂性以來便自力更生，以前看錢很重，現信佛後，心態改變，會將親情放第一位。