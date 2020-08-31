【符合一個條件】高海寧搵到Mr. Right隨時唔撈

無綫花旦高海寧入行12年來嘗盡高低起伏，曾因坐冷板、走性感路線及身形肥胖受輿論壓力，兩度狂甩頭髮變禿頭，結果頭頂打足一個月類固醇。而早前受情傷的她對愛情仍執着，揚言遇上真愛，願意為對方退出娛樂圈。

高海寧（高Ling）近期成為公仔箱紅人，多套劇集均有其蹤影，繼剛播畢的《殺手》及《迷網》，至緊接出街的《反黑路人甲》，而她亦有參與內地劇《三十而已》，人氣相當之高，不過選美入行至今已超過10年的她，表面上似一帆風順，其實背後卻有苦自己知，日前高Ling接受東網專訪，娓娓道來隱藏內心的感受。

當初立志成為一個演員，高Ling付出100分努力，但一段時間過後，似乎沒太大成效，及後當被要求於劇情上行性感，她也樂於接受，無奈效果不似預期：「變相將所有努力畀性感搶咗，令到我好沮喪，反而我嘅努力大家睇唔到，有諗過係咪唔適合做呢行，30歲前好介意人哋點睇自己，自己畀自己嘅壓力，焦點永遠都係身材上，係咪我點做都唔得呢？記得有套劇入面場戲係講我着住泳衣換衫，只係20集入邊其中一場戲，但大家只會留意呢場。」付出努力未被認同，再加上當時拍劇數量不多，即使曾有幸參與旅遊節目，惟節目出街又被觀眾彈身形肥，於多方面夾擊下，令高Ling壓力重重，並一度懷疑自己不適合做藝人。

面對沉重壓力，高Ling兩度狂甩頭髮，她說：「第一次係12年成日要性感演出，拍旅遊節目又畀人話肥，我狂做運動同唔食嘢減肥，結果甲狀腺出事加甩頭髮，初頭髮型師幫我吹頭見到好多窿仔，佢唔敢同我講，一段時間後啲窿愈嚟愈大，頭頂由黃豆咁細變咗一大舊，耳仔側邊有一忽頭髮都冇晒，去醫院睇皮膚科醫生，要打類固醇針，當時好驚，愈喊愈驚，愈甩愈大撻，開始打完頭皮係光脫脫，等咗一個月之後先開始有啲髮根，期間好難捱，又遮唔到，好在生得高冇人發現。第二次係去馬來西亞拍網絡大電影，做女主角壓力大，又多喊戲，返到嚟頭髮又係甩咗一撻。」經歷兩次「鬼剃頭」令高Ling學懂放鬆，笑言否則應該會死幾次。

愛情方面，高Ling最為人熟悉的莫過於與音樂人鄧智偉一段情，雖然這段情最後未能走下去，但高Ling的愛情觀也未有轉變，笑言仍然執着，她說：「只要唔係傷天害理，叫我唔做藝人都可以，當然要係一個大家好穩定嘅情況下啦！暫時我會為事業努力，感情最冇得計劃嘅。」至於近日於《反》劇演女明星，與有錢人石修有感情線，高Ling坦言角色有別於過往：「平時個人特質太強，演戲有自己影子，今次好多人睇咗覺得角色唔似我，放低咗自己，聽到呢啲評語梗係開心。」

Outfit：Tory Burch

場地：Pier 1929 @ 灣仔碼頭