東方日報C1：謝嘉怡撼贏本地薑雙料奪冠

今屆港姐三甲昨晚誕生，來自蘇格蘭的「鬼妹仔」謝嘉怡跑出摘下后冠及「最上鏡小姐」，成為雙料冠軍，「翻版金宇彬」陳楨怡大熱倒灶只得亞軍，另一熱門郭柏妍臨場跌Watt僅得季軍。

《2020香港小姐競選決賽》昨晚於將軍澳電視城舉行，今年會場沒有現場觀眾，只安排嘉賓以兩人一組隔住膠片觀賞。歷屆港姐麥明詩、馮盈盈、陳曉華與蔡思貝等率先華麗登場，接着由去年冠軍黃嘉雯表演芭蕾舞，為賽事揭開序幕。10位佳麗穿上晚裝現身作自我介紹，及後經過七個環節表現來爭奪后冠，最終由藝人肥媽提名、曾任手術室護士的謝嘉怡跑出，順利登上冠軍寶座，反而表現平均的陳楨怡僅獲亞軍，而一直獲不少網民力撐的郭柏妍，全晚表現未見突出，最終只能獲得季軍。

唱《上海灘》晒歌喉

才藝表演方面，各位佳麗瞓晒身騷Quali搶分數，如何孟珊的水袖舞晒柔軟筋骨，廖慧儀挑戰空中瑜伽展現軟骨功，非常吸睛；陳楨怡騷長腿彈豎琴，而「鬼妹仔」謝嘉怡獻唱《上海灘》，即使咬字不正，但唱功不俗；年紀最小的謝恩靈彈古箏，雖然手部受傷但無阻狀態，令人眼前一亮；演出絲巾肚皮舞的陳煦凝，卻因舞衣性感盡現腰間排骨，有點大殺風景；郭柏妍選擇跳韓風舞，惟舞姿有點生硬。

其後，10位佳麗於周柏豪獻唱下穿上婚紗出場，期間接受張振朗、馬貫東及何廣沛等小生提問，並頒發日前已公布的「友誼小姐」獎項給鄺美璇，另一獎項「最上鏡小姐」則由謝嘉怡獲得。泳衣環節時，一眾佳麗穿上三點式行Catwalk，陳楨怡與黃婉恩谷胸上陣，眾女身形大致上平均，只是下身比較粗壯，陳煦凝、謝嘉怡與郭柏妍走路時略嫌生硬。眾佳麗再換上另一套泳裝出場，接受網民提問，其中有網民欲向謝恩靈要求教古箏，亦有人在陳楨怡、何孟珊、郭柏妍、廖慧儀及謝嘉怡之間估名次。最後揭曉五強為謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍、何孟珊與鄺美璇，而一直信心滿滿的廖慧儀卻五強不入。

鄺美璇為家姐圓夢

五強佳麗為拉票作最後衝刺，郭柏妍、鄺美璇及何孟珊齊齊變喊包，何孟珊指從小在媽咪培養下成長，郭柏妍則感謝家人鼓勵。而鄺美璇表示與家姐從小到大夢想選港姐，四年前家姐不幸落選，寄望完成對方願望。謝嘉怡則表示於未識行，爸爸已想她參選港姐，令現場笑聲連連。

出爐冠軍謝嘉怡甫封后即發生蝦碌事，后冠被戴到歪埋一邊，更一度險滑落！繞場一周後，她行到台邊欲落台離開，司儀鄭裕玲見狀即提醒她要返回寶座位置。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：