生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，雖然你心情煩悶，但千萬不要藉故挑剔，破壞良好人際關係。

牛：↓ 要關注自己的情緒問題，不要將問題向外推，處理好自己的情緒才是關鍵。

虎：↑ 這天與伴侶的關係十分不錯，即使過往經常發生摩擦，近日亦大有改善。

兔：→ 花錢時應有計劃而行，不要恃着一時的運氣而過於疏爽，否則會自嘗惡果。

龍：→ 心情多變，小事也會容易惹你生氣。多跟小朋友談天，有助你回復平靜。

蛇：→ 家人並不是你的仇人，別為一點點小誤會而搞得雞犬不寧，不值得的！

馬：↓ 容易有意外支出，如有投資習慣，只宜穩攻不宜進取，否則一定會破大財。

羊：★ 只要你願意體諒伴侶和了解對方心底想法，即使大家不開口亦有默契。

猴：→ 對別人的勸勉聽不進耳，如果因一時意氣而借題發揮，便會小事變大事。

雞：→ 內心感到不安時，到不同的地方走走；隨環境的轉變，心情自然佳。

狗：↑ 財運有所提升，但主要的收入都是來自正常的工作，投資賭博絕不適宜。

豬：→ 異性助力特別大，但與異性相處時要保持距離，以免引來伴侶誤會才好。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌