謝嘉怡返酒店「吹喇叭」開餐　落選源菲然竟然係表妹

《2020香港小姐競選》出爐港姐冠軍兼「最上鏡小姐」得主謝嘉怡，賽後在將軍澳電視城接受傳媒訪問，直到午夜12時半才坐大會七人車離開。由蘇格蘭返港的謝嘉怡原來暫時住在將軍澳某酒店，她落車時已換回一身便服，戴上口罩的她身穿長袖衞衣、貼身運動褲及波鞋，打扮相當貼地隨意。

問到她得獎後最想做甚麼？她笑說：「最想食嘢同瞓覺，未知爸爸有咩準備，要上去酒店先知，已經叫咗爸爸買嘢食，佢都知道我鍾意食乜。（得獎後心情平伏未？）少少，都仲好shock，啱啱先同郭柏妍講話好驚喜，都仲未相信攞咗冠軍。」隨後她由攝製隊陪伴上酒店，繼續拍攝與家人慶祝的片段。

返到酒店後她再接受TVB娛樂新聞台直播訪問，她的家人包括爸爸、姑姐等已經準備好為她慶祝！謝嘉怡除了有爸爸送花，更「吹喇叭」飲了一啖香檳慶祝，但最令人感意外的是同屆落選港姐源菲然也在場，原來她是謝嘉怡的表妹，源菲然說：「佳麗全部都知我哋係表姐妹，佢之前扭親腳都好擔心，我哋都有一齊練舞。」

謝嘉怡的年輕爸爸講到女兒自爆未學行父親已希望她選港姐，他笑說：「係呀，我好早期已經去咗英國，所以想佢返嚟學吓香港嘅文化。」謝嘉怡笑說：「佢真係好細個就講，你17歲就搬返香港，細個我鍾意踢波，但佢就叫我學唱歌、跳舞。」她又指父親相當支持選美，除了買東西給她吃，還為她熨衫。主持最後送上謝嘉怡最愛的排骨飯，她笑得相當開心即開餐：「真係好開心，好好味。」