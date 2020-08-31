VMA　GaGa防毒外星口罩造型捧獎

年度樂壇盛事、MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）剛剛於紐約舉行，今次是新冠肺炎爆發以來美國首個大型娛樂頒獎禮。不過由於疫情關係，今年除了現場同錄播方式舉行之外，亦不設現場觀眾。但仍然吸引多位紅歌手參與，其中與Ariana Grande各獲9項最多提名的百變天后Lady GaGa亦有出席，為配合新碟造型她以外星人look現身，並以另一打扮型爆防毒口罩look上台領獎。搶盡風頭！

GaGa憑住與Ariana首度合唱的歌曲《Rain On Me》捧走年度合唱獎。之後GaGa再下一城憑與男星畢利谷巴（Bradley Cooper）在電影《星夢情深》（A Star is Born） 中合唱的hit歌《Shallow》再奪年度歌曲大獎。再換另一個look上台的GaGa表示最喜愛獲最佳歌曲因為畢竟自己是唱作人。而GaGa亦是今屆VMA表演嘉賓，她稍後將與Ariana一同在台上演出。

此外，另一天后Miley Cyrus亦有以性感打扮出席，並擔任表演嘉賓唱新歌《Midnight Sky》，更重玩幾年前她攬住巨型滾球表演的經典一幕，不過今次就換來閃爍鏡球。