VMA　主持向黑豹致敬：你是真正的英雄

今屆VMA的主持Keke Palmer在頒獎禮開始時亦加插紀念環節，特別向日前因直腸癌併發症辭世的《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman致敬。

Keke說：「我們於今晚的節目中向一個男士致敬，他的精神感動好多人。他是真正英雄，不只在銀幕上，而在他所做的一切。他的影響力永存。」此外，大會亦會在頒獎上安排紀念環節向其他過去一年離世的名人致敬。

Chadwick離世震撼娛樂界，就連世界各地的小fans都一同做出他在《黑》的招牌手勢向他致敬，其中有小朋友更透過公仔為他舉行追悼會。Chadwick於「復仇者」拍檔「變形俠醫」麥克韋法奴（Mark Ruffalo）昨日亦有上載相關照片。他留言說：「這就是他對下一代的力量以及影響力。#ChadwickForever。」

除了小朋友之外，NBA球星勒邦占士（LeBron James）前晚在比賽奏國歌時，做出Chadwick的《黑》招牌手勢向他致敬。完場後他受訪時亦有提及Chadwick離世一事，他爆粗表示同一年失去Chadwick同高比拜仁，2020年絕對是仆X一年！