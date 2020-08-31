《半澤2》高潮迭起！江口德子慘敗狂扯頭髮變貞子

日本男星堺雅人主演神劇《半澤直樹2》，昨晚播映第7集，進入另一高潮，講述半澤直樹與眾銀行代表，成功拒絕國土交通大臣白井亞希子（江口德子飾演）要求各銀行放棄帝國航空的7成債權計劃，令白井功而還。結果今集收視錄得24.7%，比上集微升0.4%，保持每集收視超過22%，暫時成為本年度最高收視劇集。

今集不但又爆金句，而且幾位演員更大鬥顏藝。當中半澤直樹要求大和田誠協助找出真相一場，大和田聲嘶力竭說：「小學生都識講，拜！託！你！呀！」出晒力連舌頭也突了出來，半澤直樹低頭細細聲講了一次，但大和田瞪着半澤：「聽唔到！」於是半澤谷盡飲奶力滿面爆紅大聲說：「拜！託！你！呀！」認真旗鼓相當。另一場大和田與半澤向曾根崎迫供銀行入面誰與政府勾結，異口同聲喝叫：「嚟！嚟！嚟！嚟！嚟！」登時成為網民熱話。還有開發投資銀行次長谷川幸代（西田尚美飾演）壓力爆煲，歇斯底里爆喊演出。江口德子飾演的白井亞希子被眾銀行拒絕放棄債權後，一副生意失敗表情，狂扯頭髮，只現單眼及頭髮披面，則被網友笑似「貞子」上身。

而第7集播映當晚，「＃半澤直樹」繼續成為社交網全球熱搜榜第一位。另外，播映一小時後，在另一個搜尋網熱爆關鍵字頭11位更是《半澤直樹》續集的天下，1位「大和田」、2位「曾根崎」、3位「半澤直樹」、4位「白井大臣」、5位「頭取」（銀行行長）、8位「西田尚美」、11位「大和田常務」。

下集預告令人期待，金融廰檢查官黑崎（片岡愛之助飾演）又出動，疑似向下屬（宫野真守飾演）偷桃，另外揭開料理店老闆娘智美（井川遙飾演）的過去身份，她曾是銀行職員，是中野渡謙銀行行長（北大路欣也飾演）的下屬，而預告披露有人死亡，智美現身拜祭。