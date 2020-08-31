【內附得獎表】GaGa玩晒連奪五獎成VMA大贏家

今屆MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）絕對稱得上是「Lady GaGa之夜」，獲9項提名的她最終獲5獎其中包括新增的Tricon致敬獎！

GaGa除了獲年度合唱以及年度歌曲兩獎之外，她剛剛亦擊敗Justin Bieber、新上位的Megan Thee Stallion等捧走埋另一大獎-年度歌手！繼續換look以「雪國女王」造型上台的GaGa說：「每個人都知道如果他們和我一起時，我的使命就是通過文化、舞蹈、音樂來傳播快樂。」此外，GaGa亦獲今屆大會新增的Tricon致敬獎，以表揚她在樂壇的卓越成就。她說：「這個好有型。這個對我有好多意義。比起你想像中更大意義。我自小女孩時已開始做音樂，而就算我當時有大大的夢想，我都從來沒有想像到會有一日我能夠獲如此的獎。」

而GaGa亦是今屆VMA的表演嘉賓，她唱出9分鐘串燒歌其中包括與Ariana Grande一同合唱獲獎歌《Rain On Me》。今次是她們首次在台上一同表演。

至於獲6項提名的美國天后Taylor Swift就缺席今屆VMA，而她就憑首次執導的MV《The Man》獲最佳指導，成為VMA史上首位歌手獲此獎。她亦有在家中拍片致謝並表示好感激獲獎。除了指導獎之外，Taylor亦獲年度音樂錄影帶以及夏日之歌獎提名。

而有份表演的韓國男子組合BTS（防彈少年），最終亦不負眾望，捧走年度樂隊組合、最佳K-Pop、流行音樂MV以及舞蹈編排4獎。

MTV音樂錄影帶頒獎禮部分得獎名單

年度音樂錄影帶： 《Blinding Lights》-The Weeknd

年度歌手：Lady GaGa

年度歌曲：《Rain On Me》-Lady GaGa與Ariana Grande

最佳樂隊/組合：BTS

最佳新人：Doja Cat

最佳流行音樂MV：《On》-BTS

最佳HIP-HOP MV：《Savage》-Megan Thee Stallion

最佳R&B MV：《Blinding Lights》-The Weeknd

最佳K-POP：《On》-BTS

最佳合唱：《Rain On Me》-Lady GaGa與Ariana Grande

最佳另類MV：《Bloody Valentine》-Machine Gun Kelly

最佳搖滾MV：《Orphans》-Coldplay

最佳家中MV：《Stuck with U》-Ariana Grande與Justin Bieber

最佳隔離演出：《Unplugged At Home 》-CNCO

VIDEO FOR GOOD：《I Can’t Breathe》-H.E.R.

夏日之歌：《How You Like That》-BLACKPINK

最佳指導：《The Man》-Taylor Swift

最佳攝影：《Rain On Me》-Lady GaGa與Ariana Grande

最佳美術指導：《Mother’s Daughter》-Miley Cyrus

最佳舞蹈編排：《On》-BTS

Tricon致敬獎：Lady GaGa