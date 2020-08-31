上屆港姐埋堆發威！陳熙蕊緊張過自己選：差啲喊

今屆港姐三甲出爐，來自蘇格蘭嘅「鬼妹仔」謝嘉怡跑出做雙料冠軍，同亞軍、「翻版金宇彬」陳楨怡及季軍郭柏妍自然成為焦點。不過唔好以為尋晚得三甲搶鏡，上屆港姐三甲及「友誼小姐」都一樣咁吸睛，四位正式卸任嘅「師姐」除咗着靚靚坐成晚，又幫手上台頒獎，但最緊要都係佢哋埋堆狂Selfie，直頭興奮過自己拎獎咁滯！

當中見「友誼小姐」陳熙蕊最活躍，見佢搵齊上屆冠軍黃嘉雯、亞軍王菲同季軍古佩玲合照，仲走去搵埋司儀之一嘅陸浩明同新一任「友誼小姐」鄺美璇齊齊Selfie。

之後陳熙蕊仲寫咗篇卸任感言，直指緊張過自己選，仲差啲喊埋出嚟：「實在要用啲時間消化下今晚睇完既香港小姐2020決賽 實在太多感觸 睇佢哋好似仲緊張過自己選🙈每一次淘汰都好似跑完一個圈返嚟咁 心跳得超快 好多個環節 才藝表演跳舞或者得獎 都好想喊 好感動 個個都好叻女 個個都做得好好 WHAT A MAGICAL STAGE WHAT A MAGICAL NIGHT GOOD NIGHT ♥️」