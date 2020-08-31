《過街英雄》劇透：凱甄父親原來係宋飛

第十一集 (08/31)

翠花（郭少芸飾）被仇家追斬，凱甄（黃翠如飾）趕來營救，贏得翠花信任。中年漢裝作被車撞，雪梅（馬海倫飾）發覺是宋飛（魯振順飾）怒斥他死性不改，凱甄方知他是多年不見的父親。亮星（森 美飾）撇開凱甄，帶卓淇（譚凱琪飾）到沙灘獻上驚喜，此時凱甄巧遇文武（黃子雄飾），文武趁機示愛，理由讓人失笑。樹根（于 洋飾）為求賺快錢振夫綱，誤墮投資陷阱，與麗芸（盧宛茵飾）找經紀算帳不成，被翠花手下捉住……麗芸見樹根為救自己手臂捱了一刀，與他和解。翠花看到凱甄與文武密談，以為凱甄是警方臥底，向她逼供，還命她殺死文武以證清白……

第十二集 (09/01)

凱甄得亮星幫助釋除翠花的疑慮，獲取巨款後，按照計劃被假扮黑社會的亮星、機智槍殺，未料心狠手辣的翠花着手下拔槍還擊，亮星只好在同伴面前使用超能力……翠花落網後，亮星與凱甄關係變好，還答應重回偵探社。凱甄懷疑社福團體職員利用二手輪椅魚目混珠，侵吞善款，聯同君毅上門對質，總監伍文堅（譚偉權飾）表面公正，其實……俊偉（周志康飾）怒斥美芬（江嘉敏飾）無理要求退換名袋的片段遭放上網，影響公司聲譽，俊偉被迫公開向美芬道歉，卻又闖禍，被俊賢（吳瑞庭飾）狠狠責罵。

第十三集 (09/02)

亮星、凱甄假裝視障人士帶文堅體驗漆黑進餐，趁機盜取其私人電腦文件，掌握其侵吞善款的罪證。宋飛被追債，求凱甄收留，凱甄用錢打發他。凱甄上門找卓淇，驚見亮星衣衫不整從卓淇房間步出……凱甄斥亮星扮好人追求卓淇，着他向君毅學習，真心做好事，鼓勵他從身邊人着手，為機智慶祝生日。俊偉與俊賢鬧翻，以為自立容易，怎知沒錢日子不易過。美芬以為被色魔跟蹤，隨手拿起木板轉身便打，未料竟是俊偉，美芬無奈帶受傷的俊偉回家。

第十四集 (09/03)

宋飛被惡漢追債，凱甄拆穿父親做戲博同情，可惜轉眼又見他被毆打，終心軟收留他。卓淇上庭控告賤男意圖強姦，被辯方律師康定邦（袁文傑飾）逼問至方寸大亂。君毅被刀手襲擊，得亮星相救，君毅道出因評論富二代馬子桐涉嫌謀殺女友一案，被控告誹謗，並懷疑刀手是對方指使。凱甄查出案中第一疑犯雄仔遭嫁禍，派亮星接近定邦，亮星連番推託，原來他小時候曾遭定邦欺凌。唐家自收留俊偉後家無寜日，但美芬認為只要助俊偉渡過難關，便可踏進豪門。

第十五集 (09/04)

凱甄以看護身份接近定邦卻事敗，轉向負責雄仔案件的人着手又被發現，她為擺脫嫌疑自稱是文武的女友。文武以為凱甄接受自己，大喜。亮星決心衝破恐懼，使計接近定邦，惟被認出。定邦挑釁亮星上擂台對壘，亮星本想用超能力教訓定邦，卻遇貓鈴聲響起，隨即被擊倒。亮星回家後痛罵俊偉出氣，俊偉始知自己廚藝一塌糊塗，奪門而去。亮星受打擊變得頹廢，得凱甄鼓勵重新振作。凱甄不想文武苦纏，坦白收留宋飛一事，未料被雪梅聽見……