嚴重冷氣病　會影響月經！？

香港夏天又熱又濕，開冷氣絕對是指定動作，但原來吹太多冷氣，都有可能會患上「冷氣病」。

香港夏天又熱又濕，開冷氣絕對是指定動作，但原來吹太多冷氣，都有可能會患上「冷氣病」，中醫師何慧潔解釋，中醫角度冷氣是風寒的邪氣，長期吹襲人體會導致陽氣不足，繼而出現手腳冰冷、面色蒼白和腹瀉等症狀，她說：「除此之外，亦有女性會因為過量吹冷氣而影響月經，出現痛經或月經延後等情況。」

「冷氣病」的症狀與感冒十分相似，不少人會以為自己是感冒，但如果症狀頻繁，而且在吹冷氣後特別常見，或者當忍耐高溫不開冷氣時，症狀就會減輕的話，就很大機會是冷氣病，何醫師說：「夏天適當地開冷氣，令室內的空氣流通和降溫，其實對身體有一定益處，但要注意的是，如果室外氣溫太高，一下子進入很冷的環境，就很容易生病，因為外面太熱，人體毛孔會打開疏鬆，這時進入冷氣地方，風邪、寒邪就會攝進人體，造成冷氣病。」

何醫師建議，開冷氣不宜太凍，大約25、26度就足夠，她補充：「當大汗淋漓時，最好自備毛巾抹汗，並且在室外逗留一段時間，待身體冷靜和減少出汗後才進入冷氣地方。另外，如果要長期處於辦公室等冷氣地方，就可以準備一件薄外套，中醫的說法是適寒溫，加一件外套就不容易令風邪、寒邪吹襲人體。」

以下3款茶和湯均有助改善冷氣病對身體的影響

紫蘇葉陳皮生薑茶

材料：紫蘇葉、生薑、陳皮

功效：化痰、驅風散寒，有助減輕噴嚏、流鼻水、怕凍和痰多帶咳的症狀

桂枝通鼻茶

材料：桂枝、辛夷花

功效：驅寒散風、通鼻竅，可減輕流鼻水和流清涕等因身體虛寒而引起的鼻敏感症狀

淮山靈芝瘦肉湯

材料：淮山、靈芝、蓮子、百合、南棗、瘦肉

功效：健脾益氣、改善及增強免疫力功效，適合怕凍、容易感冒、噴嚏、流鼻水

、容易胃脹、咳嗽的人士飲用