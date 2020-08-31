【娛刺撈飯】劉心悠係LES？兩大疑點突破盲腸！

有「氣質女神」之稱嘅劉心悠，近日再次捲入SheShe緋聞。雖然心悠話「唔係事實嘅唔回應」，但唔少網民「柯南上身」，學人抽絲剝繭、力證心悠「係member嚟㗎嘞」，成件事真係好「屈『機』」囉。

話說心悠早排再次上載一幅小孩畫像上社交網，坊間就翻抄番8年前一篇名為《和一個算是三線女藝人曖昧了1個月》嘅文章。呢篇文話「小孩」係喺2012年，結識當時屬「三線女藝人」嘅「姐姐」，篇文仲話兩人唔止熱戀，仲拖手、接吻，甚至有更激情嘅親密舉動，單係呢挺情節就已經好有畫面，仲要加上係藝人喎，咁當然就係吸引咗一大班人仆埋嚟食花生啦。

其實8年前，已經有班網民以為自己係「福爾摩斯先生」，從文章指「姐姐」身高172cm、笑起嚟彎彎眼、曾經喺溫哥華讀書等，就認為「夠晒證據」鋤定劉心悠就係事件女主角。之不過根據資料，劉心悠係身高167cm囉，或者有啲網友認為「呢度唔係法庭、佢對彎彎眼就係證據！」

OK！咁再睇睇2012年嘅劉心悠吖，佢已經拍咗《步步驚心》，兼喺大陸、台灣播埋添嘞，呢個劇被喻為係掀起咗穿越劇嘅潮流，同一班底2013年仲即刻開拍續集《步步驚情》添。雖然兩套劇嘅女主角係劉詩詩，但戲份第二重嘅女角就已經係心悠喇，上述提到嗰篇文話「我也不知道大家，怎麼來計算一線二線三線，就暫時將她定位三線吧」，如果咁都鎖定當事人係心悠，除非寫文嗰個故布疑陣、又或者愛嘅反面就係恨，否則呢個會上網嘅作者，應該係活喺平行宇宙㗎喇！事關形容2012年嘅劉心悠係三線女藝人？點講都唔通啦！咩三線呀？歌、影、視三線呀？

諷刺嘅係事隔8年，網友再一次咬住心悠唔放，令人唔可以唔佩服一句說話：「謠言止於智者」！無可否認，藝人Come out係令花生友，如獲萬里望嘅天大喜訊，歌手小肥早前「出櫃」，都引發咗花生友一陣短暫嘅「關注」，但呢班花生友食到一地花生殼、八卦完就走人，根本唔係出於關心。

世上所有嘅愛情，不外乎異性戀、雙性戀、同性戀同埋「拒絕戀」，但有人為咗有花生食，就攞心悠計劃領養、想做未婚媽媽嚟大吹特吹，當成港版茱迪科士打咁嚟睇，喂！做人可唔可以唔好咁求其同俹簁呀？知唔知點解心悠自爆想退出娛樂圈？梗係啦「氣質女神」變「三線女藝人」，8年前又係咁，8年後都係咁，想唔心灰意冷都難呀！