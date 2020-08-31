終於有工開！城城新片穿越時光隧道

影帝郭富城近日忙於為新片《繼網》開工，戲人扮演IT奇才的他，與任達華、林家棟、譚耀文及台灣美女賴雅妍結片緣。

《繼》片題材針對網絡安全問題，城城表示劇本涉及社會過度依賴網絡的現象：「在現今科技發達下，電子產品看似方便了生活，但其實我們同時被科技掌控。」他希望能透過電影的題材，讓大家有機會去反思。

電影雖於抗疫期間開工，台前幕後做足一切防疫措施才進行拍攝。第三波疫情漸漸稍緩，城城說：「戲院重開對電影公司和影迷一定是好消息。大家可以再入戲院睇戲，我亦有新作品即將推出，期待盡快可在戲院與大家見面。」

《繼》片可謂不惜工本，搭建了一個科技感十足的主場景，交代大家掀起一場科網風暴。而這個重要場景細節首度曝光，當中的樓底燈光、辦公桌椅、間隔陳設都是充滿時尚科技感，主要為配合電影中的網絡世界，是非一般的辦公室，單是這個場景已耗資近二百萬。城城笑言：「電影講網絡安全，這個與商業犯罪集團角力的高科技網絡中心當然要cyber一點，當中的玻璃牆結合白色射燈及冷色調的研發室，而我最喜歡的部分，就是辦公室入口恍如時光隧道的大門，我每次走過這「時光隧道」上班，就像進入一個科網世界，讓每個演員𣊬間入戲，由現實走進戲中的網絡世界，面對辦公室內一切鬥爭，相信拍出來會好科幻，很有新鮮感。」