靈感煮意︰【減卡甜品】無牛油走芝士檸檬Fruit Tart

「明知不該吃，卻偏偏很想吃」，是減肥時經常出現的難關，雖然，這個難關隨之而來的副作用不一定是胖，但肯定是罪惡感。結果，很多人就是敵不過一次又一次的誘惑、然後三番四次的內疚感，最終放棄。所以在多款食譜當中，我最喜歡設計甜品，希望讓正在減肥的各位可以放心而又適量地吃，經歷一次滿足又開心的瘦身旅程。今集《靈感煮意》的生果撻，既不需牛油、更沒有高達35%脂肪的芝士，但在百無之中，生果撻的味道依然好，在脆脆的撻皮裏，隱藏着一層溫柔的朱古力，朱古力之上，就是一層厚厚的仿芝士，酸酸甜甜、滑而不膩的，夏天吃解喝、減肥時吃又滿足。立即上繽FUN星網收看今集《靈感煮意》，做來跟家人朋友分享啦！

撻皮材料（7寸）

中筋麵粉 170克

白沙糖 15克

發粉 1/8茶匙

海鹽 1/8茶

淡味油 60克

全脂牛奶 40克

仿芝士餡

原味全脂希臘乳酪 300克（已隔乳清）

檸檬汁 30克

蜜糖 50克

檸檬皮碎 1湯匙

魚膠粉 1 1/2茶匙

飲用水 15克

靈山提示︰乳酪的酸甜道隨品牌有不同，建議先試味後調味。

配料

自選可可濃度朱古力 50克

士多啤梨 約10-12粒

已烘焗無鹽杏仁 適量

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk