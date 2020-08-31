手充血要拔罐！陳志健為溝蔣家旻跪地露點唱歌

藝人陳志健（Otto）於無綫熱播劇《反黑路人甲》扮演黑幫頭目姜大偉的兒子，傾慕蔣家旻奈何癡心錯付！講到最難忘的一場戲，Otto提到上周剛播出與林敬剛的動作場面：「為突出我角色嘅癲喪，所以喺打林敬剛前，我先毆落自己手打斷支木棍，點知道具木棍毆咗四次都唔斷，隻手毆到紅晒，拍攝後需即時拔罐，以紓緩瘀血。」

動作戲受傷在所難免，幸而《反》劇題材搞笑輕鬆，Otto拍攝時特別開心：「好似有場打麻雀戲，我同徐榮其實都唔識竹戰，要姜大偉即場教我哋。」而本周劇情交代Otto繼續力追蔣家旻，為博紅顏一笑竟跪地除衫唱歌兼露點，非常搞笑。

另外，由於有中港兩地工作在身，Otto連續多月不停穿梭兩地，期間更不停隔離驗疫。上月他就到了莫干山工作，感覺當地像極世外桃源，Otto於當地第一次到田園摘粟米、辣椒、看螢火蟲。隨後他回港隔離14日後「出關」，工作數天後又再飛往深圳隔離，輾轉再抵達上海：「7、8月隔嚟咗28日，每日都喺酒店運動煲劇、同太太Face time，生活突然變得好有規律。」