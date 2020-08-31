農曆七月疑神疑鬼　眼矇頭痛像被捏頸

有位三十多歲女士因頸痛、頭痛求助脊醫，她表示受疫情影響，上班日子縮減，經常留在家上網看日劇韓劇，另外，她又鍾情靈異神怪影片，往往追看至凌晨，導致視力模糊眼矇矇，有時更會頭痛頸痛，近來覺得痛感愈來愈強烈，有種被捏頸的感覺，她疑神疑鬼認為與踏入農曆七月有關。

她求診時，指近來頸部有股強烈壓迫感，有時候好像被人用手捏着喉嚨，呼吸變得急速，甚至抖不到氣，而間中又會眼矇及眼痛，每當頸痛發作時，眼矇眼痛的情況更明顯。她說曾經因為呼吸不順看西醫，但檢查呼吸系統發覺並無異樣，看眼科檢查又指視力正常，由於未能找出原因，變得憂心忡忡，胡思亂想。

問何時發生以上症狀？她說自從多了看靈異影片便出現，原來她習慣坐在電腦前上網，看靈異故事會投入得頭向前傾，驚嚇之處更緊張得雙肩縮起，使到肩頸肌肉繃。檢查頸椎發現頸椎弧度變直，頸關節功能性問題壓到周圍神經線；過去本欄曾經談及頸關節功能性問題可引發各種痛症，包括頭痛、頸痛、肩痛、手麻痹、牙骹痛等，假如壓到的是眼部神經線，則會影響眼睛正常運作，患者或會感到眼痛、視力模糊。

首先，幫助她放鬆肌肉，超聲波消炎消痛，手法矯正頸椎，數次治療後，眼痛和頭痛已經消除，被捏頸的感覺亦消失，頸痛隨之減少；由於頸椎變直問題需長期處理，定期覆診之餘，建議要多做肌肉強化及伸展運動。

頸椎健康對身體非常重要，全部觸感均通過頸椎內的中央神經線傳遞至大腦，頸椎出現問題便會影響大腦接收觸感訊息，頭部約12磅重靠頸椎支撐，若頸椎承受過大壓力或撞擊，便有機會出現頸關節功能性問題，長期頭部向前傾，如低頭看手機，亦是引發的成因。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家