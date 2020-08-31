愛犬帶挈拍廣告　江美儀望與狗狗出國旅行

藝人江美儀連續兩年擔任貓狗糧品牌的代言人，她笑言多得兩隻愛犬Teddy及Tina帶挈搵真銀，自己是「母憑子貴」，一家三口齊齊拍廣告。為了今次廣告，自封購物狂「狗奴」的美儀特意為愛犬準備了多套戰衣出鏡﹕「無辦法，我鍾意shopping，屋企有一個大衣櫃放咗Teddy同Tina嘅靚衫，其實阿仔唔喜歡着衫，今次拍攝過程冇扭計，算畀足面我。」

講到愛犬的表現，美儀說：「我前一晚有同佢哋講，聽日要拍廣告影相，一定要乖、要醒目、要笑，唔好失禮媽咪，拍攝嗰朝早，兩兄妹好積極，一早起身食早餐，準備出發時，妹妹仲吠我，催我快啲出門口。」

美儀視愛犬如子女，她稱最大心願是將來有機會帶愛犬一家三口出國旅行﹕「我覺得人生係由好多快樂嘅回憶組成，自己好希望其中一個回憶，係我同兩隻狗狗去旅行，因為Teddy同Tina唔會陪到我終老，希望喺佢哋有生之年，能夠達成呢個心願，彼此感受呢份快樂！（你最想同佢哋去邊？）緊係去瑞士搵飄零燕啦，去埋巴黎鐵塔影張相，哈哈！但比較實際其實去日本，因為當地很好多酒店歡迎主人帶動物入住，又可以一齊浸溫泉，又會安排寵物膳食，我相信我食少幾餐、買少幾個手袋、接多幾個廣告，等疫情過去，到時我應該有能力帶Teddy同Tina去日本。」