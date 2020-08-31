本日日本：東京百年紅磚拱橋變身蒲買食熱點

繼涉谷及淺草押上後，位於東京JR有樂町站及新橋站之間的高架橋下也將華麗變身。這座超過百年歷史的紅磚拱門高架橋下，會有新綜合設施日比谷OKUROJI於9月10日開業，成為結合美食及時尚精品的東京新景點。日比谷OKUROJI以日文中奧（OKU）加上路地（ROJI）取名。奧帶有「更深處的銀座」之意，而路地則代表小巷。在全長300米的紅磚拱門建築空間，將有36間店舖進駐，分為「飲食區」、「夜生活區」及「食物、時裝、雜貨區」。最令人期待的就是是首度進軍東京的名古屋鰻魚飯排隊名店炭焼うな富士，使用少有的青鰻，以1,000°C備長炭烤製而成，風味絕頂。還有堅持使用茨城縣食材和當地常陸牛的漢堡包COOK BARN TOKYO，天婦羅和美酒結合的天ぷらとワイン 大塩等，還有壽司海鮮、串燒、鐵板燒、麵食專賣店等，滿足所有人的味蕾！銀座、新橋附近的地區一直都是酒吧的集中地，是上班一族放工後消遣的地方，因此這裏也有不少酒吧開業，包括著名調酒師伊藤學始創的經典和復古雞尾酒Mixology Heritage，以及站立的酒吧WHISKY HOUSE MADURO等。

除了美食名店之外，也有機會購買來自日本各地職人製作的精品。例如著名的京都‧丹後手工領帶KUSKA & THE TANGO、來自日本手工眼鏡聖地福井縣的鯖江眼鏡館、VAN旗艦店、男士皮鞋品牌UNION IMPERIAL在日本首間Concept Store、超過100年歷史的印染老店水野染工場，還有可訂做的手工傘、高品質的襪子店、皮革等。

日比谷OKUROJI

地址：東京都千代田區內幸町一丁目7番1號