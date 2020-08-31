《反黑路人甲》劇透：高彬被迫認愛細倫

第十六集 (08/31)

芷珊（湯怡飾）被拘留四十八小時，偉晨（姜大偉飾）無計可施。子堅（陳志健飾）當眾向清水（蔣家旻飾）唱歌示愛，清水向細倫（王浩信飾）求助。細倫硬着頭皮承認清水是自己的女人，子堅傷心，決定向志琛（徐榮飾）借刀手殺細倫。細倫為進警署陪伴芷珊，憤然在街上行為不檢，欣頤（馮盈盈飾）無奈拘捕細倫。芷珊喜見細倫來陪伴自己，欣頤內心感到不好受。明麗、清水各自得知細倫被捕，前往保釋細倫。高彬（張振朗飾）得知子堅欲殺細倫，偕陸秋（朱敏瀚飾）往談判。子堅坦言不忿細倫搶走清水，高彬迫不得已承認細倫跟自己才是真愛……

第十七集 (09/01)

細倫與芷珊暫時獲釋，蔣家三姊妹欲了解細倫的感情事。欣頤穿制服跳舞的視頻在網絡瘋傳，被建德（張國強飾）暫時停職並調離臥底行動。千瑜（傅嘉莉飾）得知定邦（于洋飾）有部神秘手機，司徒信（許家傑飾）認為這手機或是破案關鍵，千瑜卻發現司徒信瞞騙自己……欣頤將要交出指揮權，決定聯同細倫與高彬綁架偉晨，逼他交代神秘戶口是否用來買兇殺定邦。細倫與高彬軟硬兼施，偉晨終說出始作俑者的身份。志琛指細倫再利用清水便家法侍候，細倫擔心清水安危前往找她，清水向細倫獻吻。

第十八集 (09/02)

細倫舉行大會，要找出某人交代蔣氏謀殺案的始末，當事人卻失蹤。偉晨交出一段對話錄音，眾人信服某人就是主謀。千惠（林宣妤飾）得知細倫曾在美國劇團作巡迴演出，對他起了疑心。高彬暫管主謀的地盤，卻被志琛威嚇要他交出。司徒信救出高彬，說高層下令要高彬退出臥底行動。明麗要脅細倫，要他宣布自己是明麗（高海寧飾）的男朋友，否則向傳媒爆料。細倫被志琛要脅交出高彬暫管的地盤，千霞、陸秋等人及時出現解圍，細倫的懦弱表現令千霞非常不滿。

第十九集 (09/03)

細倫欲退出行動，獲高彬鼓勵撐下去。欣頤欲找浩良（蔡國慶飾）商量，卻被建德耍走。千霞勸高彬當掌舵人，高彬謊稱有女友並想退出江湖，千霞決定解決志琛。欣頤向明麗坦言細倫是警方臥底，希望她別公開與細倫的戀情……高彬得悉千霞向叔父借刀手，便偕細倫與陸秋前往纏住志琛，望能阻止千霞下手。高彬洞悉千霞行蹤，成功勸服千霞不殺志琛，志琛旋即被另一班人伏擊。細倫遇上被自己襲擊至昏迷的警員，及後獲悉一切是欣頤策劃，恍然一直被矇騙……

第二十集 (09/04)

清水見細倫與明麗公開戀情，找高彬問又被潑冷水。細倫回家後竟見明麗在宣示主權，芷珊又來歸還欠單，細倫煩上加煩。細倫為脫離臥底行動，找高彬拍親熱照，待叔父們來罷免自己。清水派子堅擄走明麗，要脅明麗放棄細倫否則燒死她……欣頤復職，答應安排細倫退出行動。千瑜發現定邦的第三部手機，千霞即把手機鎖在夾萬，司徒信着千瑜幫忙破案。細倫與高彬的親熱照落入偉晨與志琛手中，清水以為高彬是細倫的真愛，率眾要燒死高彬。