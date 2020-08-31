睇死冇得翻身？胡彥斌離開羅志祥持股公司

台灣歌手羅志祥（小豬）被舊愛周揚青毀滅式數臭後，除公開鬧爆偷食及作「多人運動」等，令小豬事業一鋪清袋，至今4個多月仍未有「翻生」迹象，而他和內地歌手胡彥斌因合作綜藝節目《創造101》成為好友，再發展成合作夥伴。

兩「兄弟」在上海牛秀文化發展有限公司、上海修樓梯文化傳播有限公司等共同持股，小豬持股比例為60%，剩下的40%股份由上海核樂文化傳媒工作室（有限合伙）持有，而胡彥斌擁有上海核樂文化傳媒工作室（有限合伙）99%的股份。透過上海牛秀文化發展有限公司，小豬也控股上海舞秀教育科技有限公司，該公司為教育科技類企業，成立於去年9月29日，資本額為600萬元人民幣（約678萬港元），從事教育科技類的技術開發、服務、諮詢等業務，董事長則為胡彥斌。

今日內地有報道指，據企業查冊顯示，胡彥斌於近期已經不再擔任上海核樂文化傳媒工作室、上海修樓梯文化傳播有限公司、上海牛秀文化發展有限公司最終受益人，相關公司的最終受益人從小豬、胡彥斌，變為小豬、劉嘉懿。小豬在內地未有翻身日，胡彥斌最終選擇離開小豬持股的公司，不再合作。網民竟然對胡彥斌讚好，認為他「決擇明智」、「有商業頭腦」。