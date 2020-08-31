廁所廚房成日有怪聲　孫慧雪屋企鬧鬼趕極唔走

踏入農曆7月，又係鬼門關大門嘅日子，就算自己冇親身靈異經歷，點都會聽人哋講過嘅，特別係藝人，成日周圍飛工作，真係乜鬼都可能見過，今日三位靚女藝人，孫慧雪、黃文意同高海寧就同大家分享靈異經歷。

孫慧雪：「我屋企之前有兩位工人姐姐，當時有一日兩個人一齊同我講，太太我覺得你屋企有啲嘢，其中一個姐姐話瞓覺時見到有個女人企喺出面，另一個話見到有個女人喺我間房出面行過，玩具同電視經常自己開同熄，佢哋有一次，一個喺房，一個喺廚房，佢哋聽到電視突然開咗，佢哋走出廳問係咪對方開，但都唔係對方開，佢哋又經常聽到廁所有扭門聲。我依家新請嘅姐姐，同之前兩個工人姐姐唔識，但新姐姐都話成日聽到有人扭廁所門。

我聽完佢哋講，我會諗可能佢哋諗多咗啫！直到有一晚，我老公出咗去同朋友飲嘢，得我同我個小朋友，當時好夜，我氹緊小朋友瞓覺，我哋有個音樂公仔，每晚都開着氹小朋友瞓覺，當時佢已經瞓着咗，我就熄咗個音樂公仔放喺床頭，突然我個小朋友起身好大聲咁喊，同時間個音樂玩具着咗放音樂，我嗰刻起晒雞皮，我當時有啲驚，之後同老公講，佢話我諗多咗。後來因為長輩好擔心，佢哋請咗個風水師傅嚟幫我哋睇，師傅入到廁所，佢話起晒雞皮，話個廁所有嘢，要幫我哋趕走佢，我哋就由得佢做個儀式。本身我同老公係教徒，所以唔係特別驚。

其實最近都係成日聽到跌嘢聲，一到夜晚就聽到廁所同廚房有呯呯嘭嘭聲，似係有人好大力將啲好重嘅嘢掟落地嘅聲，但第二日見到廁所啲嘢係好整齊，唔似有事發生，有一次我唔喺屋企，我老公喺廳睇電視，佢聽到廚房呯呯嘭嘭，似有人掟嘢，佢聽到兩三次，佢即刻打畀我叫我早啲返嚟。」

黃文意行山路撞嘢

黃文意就分享校園鬼古，當年佢就讀中大聽到耳邊有把女仔聲：「記得有一晚，夜晚十點幾，我喺圖書館溫完書出嚟，揀咗條山路走，因為行山路感覺上快過行大馬路，我行行吓突然間出汗，諗住搵紙巾，但嗰陣其實出汗都覺得好奇怪，因為嗰陣天氣好凍，我搵緊紙巾嘅時候，聽到有個女仔喺我隔籬話：『咦，又係你呀？』我就諗唔通我有同學咁啱咁夜一齊落去搭車？跟住我360度咁望，人影都冇一隻。但係呢件事唔只發生喺我身上，我有個師兄試過，喺中大點打火機，又聽到一把聲問佢：『可唔可以借個火畀我呀？』，佢一望又係周圍都冇人，佢即刻驚到跑返去宿舍。」

高海寧全家出事

高海寧就話自己冇乜遇過靈異事件，但媽媽去旅行時就遇到過，她說：「我自己好少遇到，但我阿媽遇過，一家人旅行去箱根浸溫泉，間酒店喺山谷，我哋間房喺最底嗰層，打開門對住一個好陰深嘅廁所。我同阿媽一間房，去浸溫泉經過隔籬房冇關門，我媽八卦話間房冇人，但有人用日文鬧交。去到夜晚瞓覺，我完全冇事，阿媽對住窗瞓，話瞓瞓吓唔郁得，見到有個着住和服、冇眼耳口鼻嘅女仔企喺窗望住佢，我阿媽話好驚瞇埋眼，但想再睇多眼，發覺佢已經企喺我媽面前，想掙扎但郁唔到，一到天光郁到即刻拍醒我去Daddy間房，原本要住多晚，但都堅持要走，離開咗箱根先講畀我哋聽咩事。」

高海寧又指後來返到香港成家人繼續黑氣纒身，她說：「返到香港，Daddy爬高攞嘢，感覺有人推佢，撻咗落地下，醫咗好耐先好番。兩個細佬返學去廁所感覺被推，一個撞到下巴、一個撞眼眉。我返到嚟發高燒唔退，後來媽去拜神先退燒。」