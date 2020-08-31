氧氣筒備用！披血賴雅妍廢墟施凌空鉸剪腳

台灣女星賴雅妍最近顛覆過往斯文形象，於電影《逃出立法院》中打戲連場，飾演立法院委員的她，因院內爆發病毒令高官們變成喪屍，令她被迫與喪屍搏鬥，日前雅妍接受訪問大談拍攝點滴，透露當時適逢9月份最炎熱日子，但劇組卻要關在一個沒有水電的廢墟議會內，為配合劇情，她每日要噴上血漿拍打戲，再加汗水，令其苦不堪言。

由於不擅長動作戲份，雅妍特別花了近兩個月特訓，她說：「要在非常硬的地板或者是有水的地方摔、打、跌、套招，還有一些專業的動作跟基本功練習，盡量練到很熟悉（下次不拍打戲？）還是想挑戰，當看見成品覺得自己很帥，就會很有成就感，下次還是想試（想做打女？）不敢說，訓練時我只是老鼠屎，怕拖累大家，曾經拜託武指不要給太難的動作，但他們就用只有你會，華人女星甚麼的，結果我被洗腦了！」更指當中一場戲份需要凌空使出鉸剪腳夾別人的頭，繼而轉身落地，單是跳已練了一個月，為的只是兩秒鏡頭，笑言克服過來感到值得。

要於如此惡劣環境下拍動作戲，劇組也擔心演員們未能頂得住，故於場地準備氧氣筒，雅妍笑指未有用上：「我可以休息時就盡量休息，男主角動作戲比我多，佢需要用多些，我走出去呼吸就好。」而近日與郭富城合作拍電影的她，已留港兩個半月，表示因疫情問題也大多於公寓下廚，並懂得到菜市場買菜，笑言大多吃素菜，不經不覺瘦了4公斤，但也偶然會吃叉燒酥及酥皮蛋撻等地道小食獎勵自己。

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