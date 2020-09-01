呂慧儀「回家」齊心抗疫

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一班演員劉丹、單立文、周嘉洛及林淑敏等，早前各自拍短片呼籲大家參與「普及計劃」，短片將在節目片尾播出。當中「熊若水」呂慧儀覺得做檢測會比較安心：「呢件係好事嚟，其實大家都唔知自己係唔係隱形患者，呢個檢查可以搵出隱形患者，做咗會安心啲。如果真係唔好彩係隱形患者，亦可以及早接受治療。」她透露疫情期間除了開工，會盡量減少外出，避免去人群聚集的地方。除了戴口罩、勤洗手及用酒精搓手液等基本防疫措施外，她亦有食維他命C，希望增強抵抗力，減低患病機會。

至於蘇韻姿亦支持做檢測：「呢件係好事，因為好多帶菌者自己都唔知受到感染，做檢測就可以好明確知道邊個有需要接受治療，咁先可以盡快解決疫情，大家都想疫情快啲過。」她近期忙於為《愛》劇開工，因疫情關係，現時主要在錄影廠拍攝，她說：「無奈我哋開工唔能夠戴口罩，但係會做好消毒措施，好似呂慧儀會帶消毒噴霧，陳浚霆就會畀啲透明膠片口罩畀大家對戲時用，而我就會帶UV消毒餐具燈，喺食飯時候消毒餐具。大家都有貢獻，齊心互相幫助。」