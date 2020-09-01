無綫鼓勵職工普及檢測　藝員齊撐免費又安心

普及檢測，為己為人。為早日控制疫情，政府於今日推出普及社區檢測計劃，日前無綫已向全台職藝員發出內部電郵，鼓勵員工為自己及家人的健康着想參加計劃。多位無綫小生花旦包括張振朗、馮盈盈、蔡思貝、羅天宇及劉佩玥等，均認為計劃是給市民有多一個既可求安心、又可保障健康的選擇，檢測是完全免費。

為切斷新冠肺炎病毒在社區傳播，早日找到隱形患者，政府於今日推出普及社區檢測計劃（普及計劃），日前無綫電視已向全台職藝員發出內部電郵，呼籲員工為自己及家人着想，令生活安心及健康得到保障，鼓勵他們積極參加普及計劃，參加與否全屬自願性質。

早前曾在醫院接受檢測的羅天宇，說普及計劃可以早日求個安心，他說：「未有普及計劃之前，我做過一次檢測，因為幫襯過確診者去過嘅餐廳，當時都幾擔心。普及計劃可以畀一啲擔心嘅市民去做，加上喺出面做價錢好貴，市民大眾依家唔使錢去做，就可以買個安心。」

余德丞：有助搵隱形患者

曾到醫院進行深喉唾液檢測，結果呈陰性的馮盈盈，跟蔡思貝想法一致，認為普及計劃可減輕市民的負擔，馮盈盈說：「如果呢個計劃可以令件事普及咗，令多啲人去做，有多個途徑去接觸到，都係一件好事，可以幫到一啲負擔唔起檢測費嘅市民，有多個選擇。」蔡思貝說：「檢測係免費，可以幫到有需要嘅市民，我希望大家早日脫離疫情，身體健康。」

小生余德丞則說計劃有助找到隱形患者，他說：「對於有需要嘅人嚟講係有幫助，因為唔係個個負擔得起私家診所檢測收費。（你會去做？）我暫時冇需要住，我覺得首階段畀有需要嘅市民做咗先，如果可以盡早搵到隱形患者，係一件好事，呢個都係計劃嘅主要目的。」

張振朗籲做足防護措施

張振朗、劉佩玥及馬貫東則認為從事高危行業的市民，特別是家裏有小朋友和老人家，應該考慮參加計劃，張振朗說：「如果擔心自己係高危或帶菌者，為自己、為家人都應該去做，如果去做，就要戴口罩同做足消毒措施，呢個係必須，咁就做得安心。」劉佩玥說：「有需要嘅市民，或者工作上屬於高危一族，都應該去做，有專業人員去採集樣本。」馬貫東說：「檢測雖然唔係強制性，但如果市民擔心嘅話，家中有公公婆婆同小朋友，做咗會穩陣啲，特別係老人家抵抗力差啲，如果及早發現就可以及早醫治。」