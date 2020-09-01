生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 精神難以集中的一天，稍為加快速度會有頭暈感覺，小心細節頻頻出錯。

牛：↓ 是日沖煞，工作遇到膠着的狀況，感到書到用時方恨少，下決心進修吧！

虎：→ 若果在工作途中，發覺進展得不理想，稍事休息從頭再做會更好的。

兔：↑ 單身者會有機會遇到稱心的對象，而且頗旺自己，不妨主動一點出擊。

龍：→ 事非要是找上你，你想要避開也不是容易的事，倒不如一切順其自然吧！

蛇：→ 雖然不是每樣事情都順利，但整體上已很不錯，不要再懷疑自己的能力。

馬：★ 工作上表現勇氣是值得讚賞的，但小心會在不適當的地點和時候表達。

羊：↓ 即使毋須出外公幹，也常因事離家及夜歸，容易惹上桃花，多控制自己。

猴：→ 有些事情你想急也急不來，倒不如冷靜一下，所有問題都會迎刃而解的。

雞：→ 有轉工的機會，但壓力甚大。不過因為貴人運強，度過適應期便能順利。

狗：→ 每個人的天分皆不同，何必要和他人比較，這只是你自己在自尋煩惱吧！

豬：↑ 打工者上司對你有良好印象。做生意者要多花些時間及精力定出新策略。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌