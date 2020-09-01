白羊：情緒不穩，工作及家庭運稍遜，不論公私，宜放鬆一點，保持樂觀，將有助增運。

金牛：思考力略欠靈光，公事及人事問題或會較頻，文書、傳訊、溝通等工序宜多留神。

雙子：財運不穩，投資等多尋意見。小心理財，宜檢討、重整。開單、簽約等需予耐性。

巨蟹：人氣稍遜，感情關係或較不穩，已婚或同居朋友，日常相處宜注意溝通多予體諒。

獅子：身心狀態欠佳，工作運稍遜，壓力或較沉重，避免過勞或緊張，將有助維持進度。

處女：人緣、社交及桃花運欠佳，感情及親子關係宜多加關注，多表關懷保持聯繫為佳。

天秤：家庭及事業運不穩，不論公私，進行重大決策，切忌急進，多尋意見，助增勝算。

天蠍：出勤、公幹、海外項目等，宜小心處理溝通、文書、傳訊等工序，以及人際關係。

人馬：財運稍遜，開單、簽約等踏實行事勝算更高。小心處理和伴侶、家人的金錢事宜。

山羊：情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，已婚或同居朋友，小問題等家事，宜多作協調。

水瓶：精神及體能欠佳，工作進度或較不穩，多放鬆及注意合作情況，助招引貴人助力。

雙魚：人緣、社交及桃花運稍遜，親子、社交及感情關係不穩，宜保持笑容，避免爭辯。