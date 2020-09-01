官司停不了　吳秀波公司告爆范冰冰

內地女星范冰冰2018年捲入逃稅風波，被中國稅務局開出近10億港元巨額罰款，龐大損失過後，好不容易在今年有望復出，點知近日卻官司纏身，仲要一連兩單官非，認真禍不單行，其中一單更係好友吳秀波持股99%嘅公司！

有大陸傳媒爆出，范冰冰名下7間公司，其中無錫愛美神影視文化有限公司資本額約1,500萬人民幣（約1,700萬港幣），范冰冰持有74.5%股份，范媽媽亦有25.5%，傳因電影《巴清傳》上檔無期、李晨執導嘅《空天獵》分帳不清，大陸演員吳秀波持股99%嘅霍爾果斯不二文化傳媒有限公司決定提告，求償經濟損失。資料指該案已在8月10日開庭，並安排第二審中。

咁都仲未完，樂視亦決定提告范冰冰嘅無錫愛美神影視文化有限公司，由於電影《爵跡2：冷血狂宴》斥資約港幣2億，本來2018年7月6日上映，因為范冰冰嘅官司，目前上映遙遙無期，樂視官司預計9月14日開庭。

雖然如此，范冰冰都依然心情輕鬆，尋晚於社交網上載扮靚靚睇賈樟柯導演嘅藝術展覽，仲開心到同柏林影帝廖凡手拖手合照，又與賈樟柯、宋佳等影相，完全懶理是非。