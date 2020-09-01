JC師妹最嗒黃宗澤糖　張如眉被開價百萬包養

名模Jessica C.師妹張如眉（Michelle）有意由模界殺入娛樂圈，她曾為農夫的MV《派台妹》擔任女主角，又參加過電影試鏡，自此對影視圈產生興趣：「記得我第一次為電影試鏡，要演喊戲，見到前面幾個都喊唔出，令我好大壓力，但到我嘅時候，我竟然喊到失聲，搞到攝影師同男拍檔都喊埋一份，雖然最後冇被選中，但我冇失望，當係經驗。」

欣賞張曦雯

Michelle很欣賞張曦雯，認為自己跟她的條件頗相似，故想朝同樣的方向發展：「佢又高又係高材生，我係工商管理碩士，廣東話、國語、英文都好流利。而且我好鍾意佢嘅電視拍檔黃宗澤（Bosco），同Bosco合作係我終極目標。」問到會否願意性感演出？她揚言甘為藝術犧牲：「好似湯唯拍嘅《色，戒》係藝術性，而唔係色情，如果有好劇本同導演大於我嘅顧忌，唔介意好似佢咁豁出去。」講到圈內潛規則問題，Michelle坦言未遇過，但不少人向她提出包養要求：「好多人對模特兒都好猴擒，會直接話我出錢包養你，甚至有內地飯局向我開價一百萬，但我都推晒。」

兩遇渣男

高挑靚女的Michelle現時單身，對於擇偶要求，除了要比她高之外，最重要是成熟及有責任感，因她曾有兩次不愉快的拍拖經歷：「我同過一個內地演員拍拖，當年佢喺北京讀中央戲劇學院，我喺廣州讀書，有次聖誕節我偷偷搵佢，見到佢拖住一個女仔，我即時崩潰，事後佢仲否認一腳踏兩船。」另一次就被前度跟蹤及恐嚇：「有次佢喺樓下伏我，見我同個男仔一齊上樓，佢上門大吵大鬧，又話之前偷偷影咗我嘅換衫相，會放上網，之後連續幾日每個鐘發威脅短訊畀我，搞到我抑鬱，後來警方介入先冇事。」這兩件事令她留下陰影，拍拖前會先花長時間了解對方。

姓名：張如眉

英文名：Michelle

身高：1米78

三圍：32、24.5、36

場地提供：Pivo Czech Bar