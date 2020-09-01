中西醫齊拆解3大怪病

踏入農曆七月，不知是否心理作用，總覺得陰氣重重，如果半夜三更睡夢中突然感到自己動彈不得，可會以為「鬼壓床」？若頭髮於短時間出現小範圍脫落，即覺得是「鬼剃頭」？又或突然口眼向一側歪斜，便認定是「鬼頭風」？其實不一定是鬼作怪，很可能與精神壓力有關。想解開心中疑團？不如聽聽專家意見。

怪病1：鬼壓床

又稱「畀鬼砸」，通常出現於剛入睡及快將甦醒之際，患者會感到動彈不得，像被一些東西壓着，講不出聲，身體更會出現麻痹或刺痛感。

醫學解釋

患上睡眠癱瘓症的人會有類似情況，成因包括過於疲憊、睡眠質素差、精神壓力大、遺傳等。另外，患有發作性嗜睡病的人亦有可能出現此徵兆。

如何處理？

不要強行掙扎，因愈掙扎，肌肉愈無法郁動，正確做法是進行深呼吸，以喚醒肌肉，並盡量放鬆精神，待約數分鐘，徵狀會慢慢消失。若每晚也出現徵狀，應盡快求醫。

如何預防？

建立良好的生活習慣，如早睡早起、每日做適量運動，避免過分疲勞等。

怪病2：鬼剃頭

頭髮於短時間出現小範圍的脱落，並呈現出圓形狀的頭皮，像被一些東西扯掉，患處周邊的頭髮則仍然正常。

醫學解釋

醫學上稱為斑禿，成因與免疫系統失調、壓力太大有關，導致毛髮不能正常生長，繼而出現斑狀脫落的情況，除了頭皮，這種失調也會影響至眉毛和睫毛。

如何處理？

斑禿只會影響外觀，不會對健康造成威脅，部分患者可自行痊愈。若擔心儀容受損，可向醫生求診，透過於頭皮注射類固醇，刺激毛髮生長。

如何預防？

情緒及壓力管理對於頭皮健康十分重要，謹記時刻保持正面心態。

怪病3：鬼頭風

相傳是被鬼差掌摑所致，發病突然，多數是半邊面出事，徵狀為口眼向一側歪斜、面部出現僵硬感，部分人伴有耳後疼痛，話語改變，咬字不清等情況。

醫學解釋

醫學上稱為面癱，屬於中風範疇，在中醫學角度，當一個人正氣不足、脈絡空虛，風邪乘虛入經絡，就會令氣血痹阻，肌肉縱緩不收。

如何處理？

面癱不會直接致命，部分病人即使不接受治療也會慢慢好轉，但延誤治療有可能令顏面神經無法完全恢復。病發初期，中醫以疏風通絡為治療法則，可透過針灸來改善病情。

如何預防？

生活壓力大，加上起居作息沒規律，有機會在節氣過渡的日子患上面癱，所以要養成良好生活習慣，保持心境平和。另外，透過保健食療，亦可發揮防病作用。

食療參考

川芎天麻燉魚頭

材料：川芎3克、天麻6克、三文魚頭500克

做法：加入適量清水以武火燒沸，再轉文火燉1小時。可加入葱、胡椒、薑、鹽調味。

功效：祛風散寒、活血通絡，適用於預防外感風邪所致的面癱。

備註：建議分早、晚兩次飲用，連魚食用更佳。

薑糖蘇葉飲

材料：紫蘇葉6克、生薑6克、黑糖15克

做法：以沸水浸泡15分鐘。

功效：可暖胃、解表、散風寒，適用於改善風寒諸症。

4大抗壓食物

1.蛋

含色氨酸，有助製造血清素及多巴胺，可穩定情緒。

2.鷹嘴豆

含維他命B6，有助色氨酸轉化成血清素，有效安定神經。

3.糙米

屬複合性碳水化合物，可製造能量，穩定血糖 ，有助色氨酸進入大腦。

4.硬豆腐

含有豐富鈣質，可安定神經和放鬆肌肉。