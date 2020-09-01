破《江南Style》紀錄　BTS登Billboard Hot 100冠軍

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團（BTS），在剛舉行的MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）奪得最佳樂隊/組合、最佳流行音樂MV、最佳K-POP及最佳舞蹈編排4個獎項，之後又迎來好消息！

美國主流音樂排行榜Billboard在當地時間8月31日透過官網公開本周的單曲榜「Hot 100」排名，BTS憑新單曲《Dynamite》登上榜首，是首位在該榜單稱冠的韓國歌手，亦打破了Psy於2012年憑Hit歌《江南Style》登上該榜第2位的紀錄，而BTS曾於今年3月憑歌曲《ON》登上「Hot 100」排行榜第4位。據悉上月21日推出的《Dynamite》首周在美國錄得3390萬的播放次數，專輯銷量亦突破30萬張，而下載次數則為26.5萬。

成員Jimin今日在官方社交網發文多謝粉絲，並祝今日過23歲牛一的隊友Jungkook生日快樂：「Jungkook呀，生日快樂，#我還未能入睡 #在空中揮拳」、「哥現在還在哭」、「剛才跟SUGA哥講過，真的很感謝很感謝，ARMY（BTS粉絲）對不起，我不知道要說甚麼，總是在流眼淚」。

南韓總統文在寅今日在社交網發文祝賀BTS在「Hot 100」排行榜稱冠：「真的很厲害，這是提升K-POP自豪感的壯舉，為正因為新冠肺炎疫情而感到疲累的國民們帶來安慰，真心地祝賀你們。」而Psy今日亦在社交網留言說：「終於，proud（驕傲），真的為你們感到驕傲。」