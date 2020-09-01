奶黃月餅粉絲必試好推介

中秋節，除了傳統的蓮蓉月餅，另一款在香港極受歡迎的肯定是奶黃口味，今年除了有不同本地品牌，還有台灣和韓國等過江龍推出奶黃月餅，當中不乏經改良的新口味，讓奶黃控有更多選擇。

台式流心

台灣烘焙餅店狸小路上年推出製作流心奶黃月餅的副線「皇上不上朝」，今年首次來到香港。月餅以台灣食材製作，外皮透薄而富奶香，流沙餡料加入椰漿來混合鹹蛋香碎和吉士等，幼滑香濃，最特別是不用翻熱，切開都有流心效果。

奴才必捧

旺貓季酒店今年首次推出《貓好月圓・季節限定》流心奶黃月餅，禮盒除月餅外，還有主子的1晚住宿券和明信片，最有意義是當中的15%收益，會捐贈用來支持流浪貓狗的工作，分外有意義。

健康低糖

有月餅大師葉永華坐鎮的皇玥，經過2年研究，今年推出低糖奶黃月餅，以麥芽糖醇、芥花籽油等製作，每件月餅的糖分降至2%以內，入口依然有軟滑的質感和牛油香，但整體感覺更健康。

韓風餡料

韓國雪糕專門店百味堂今年除了抹茶陳皮豆沙月餅外，還推出吃到粒粒果肉的柚子柑桔奶黃月餅，品牌製作餅皮時，經過反覆改良，標榜經過烤焗，餅皮也不易碎，吃時更加方便。

低卡生酮

近幾年生酮飲食法在香港大熱，IEatketo.hk乘勢推出鹹蛋奶黃手工生酮月餅，使用日本杏仁粉、赤藻糖醇、新西蘭草飼牛油、無添加劑椰奶、鹹蛋黃等材料製作，標榜每個月餅只有約260卡路里，生酮飲食粉絲就不要錯過了。

滿滿詩意

本地新品牌花玥推出的流心奶黃手工月餅，選用牡丹花作設計基韶，配上別具詩意的「明月映照花盛開」作名字，即時讓月餅變得非常有文青Feel。以磁控LED月光燈盒盛載，一打開小燈，猶如立體的月亮，相當應節。除此之外，還有台式芋泥、中式紅豆和日式紫薯味的手工玫瑰花月餅或手工牡丹花月餅供選擇。

藝人出品

由藝人謝霆鋒開創的鋒味，今年新推奶黃月餅禮盒，內裏有斑蘭味和焙茶味奶黃月餅。前者帶有獨特的斑蘭香甜氣息，後者以法國鮮忌廉來平衡焙茶的苦澀，令月餅入口回甘，各有特色。