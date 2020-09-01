韓國人愛喝燒酒的程度，簡直可以用「瘋狂」一詞去形容。不過沒料到這款被喻為韓國「國民飲品」的身影，竟會出現在美妝產品的貨架上。小小的一瓶「真露」附上刷子，是要直接用來扮靚嗎？也太瘋狂了吧？

其實它是韓國指甲油品牌Mostive全新推出的護甲油，只是用了燒酒瓶作包裝。品牌近日還放了一條短片，片段中護甲油與燒酒放在同一貨架上售賣，雖然兩者的大小不同，但驟眼看也難察覺分別。這款護甲油有個很美的稱號－「指甲上的露水」，寓意塗上後指甲會如露水般水潤。配方中的Keratin角蛋白、維他命A成分，不但有助指甲生長，更有效修復Gel甲後形成的損害，對天生指甲薄的女生十分見效。

使用方面也簡單，只須在指甲上塗一層，等待20~30秒自然乾透後即可。之後每隔1~2天補塗一層，直至指甲回復健康便可。據聞此護甲油在當地推出後火速斷市，可見韓國人對燒酒的喜愛和美麗的追求都相當熱熾。不過大家放心，品牌已表示有第二輪補貨，心郁郁想買番支的話，就留意官網的最新發布！