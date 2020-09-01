新作等足3年就快上畫！蔡卓妍期待入戲院捧自己場

英皇電影《聖荷西謀殺案》由蔡卓妍（阿Sa）、佟大為領銜主演，潘源良執導、朱嘉懿監製，將於9月25日（星期五）上映，終極海報及預告片亦曝光。在電影中獲行內人一致好評的蔡卓妍有感而發：「相距拍這一齣戲到正式公映，都有差不多三年時間，當然好期待這齣電影終於可以上畫，特別在這幾個月大部分時間留在家中，所以我都好希望可以去戲院看一場戲，實在很久未試過，這麼渴望入戲院看戲了。」

導演潘源良則親撰長文以「導演的話…聖荷西就在身邊」為題分享感受說：「在過去的半年到一年間，我們可能都驚覺，時間彷彿永遠跑得比想像中快，變化往往較預算中來得更無可捉摸；電影院因為客觀條件關了又開、開了又關……我們往往連反應都來不及、更不要說感覺和思考。偏偏，這種難測的世情和私下的心境，正正是《聖荷西謀殺案》這部電影的主題，當下我只覺得，片中演員活化了的精彩角色，正好與此刻的氣氛更加互相呼應。聖荷西毫不遙遠、聖荷西就在身邊！感謝所有翻天覆地的改變，讓戲裏戲外、可以交互剪接起來，讓這電影有了更具意義的生命力！」