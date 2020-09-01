藝人撞鬼會點做？鄧月平念足4小時經超度亡魂

今日係農曆七月十四日，雖然聽日先係盂蘭節（鬼節），但係農曆七月「鬼門」關大開，坊間流傳係遊魂野鬼出沒「搵食」嘅時候，原來唔少藝人試過遇靈異事件，佢哋又會點解決？

藝人鄧月平（Larine）早前拍戲，飾演投不到胎的女鬼小倩，未知當時是否臨近鬼節，Larine感覺到有「朋友」（靈異物）在場，她謂：「本來拜完神之後，拍攝都幾順利，但一到夜晚轉場，就有啲唔對路，嗰陣大約午夜十二至一點左右，我哋去咗一個工廠大廈取景，去到嘅時候，我已經有種抖唔到氣同想作嘔嘅感覺，拍攝現場有好多公仔，唔夠五分鐘，突然有一隻上鍊公仔喺冇人掂到嘅情況下，突然跳到我身度，嚇到我即刻大叫咗一聲，之後一路拍嘢，都有唔妥，去到中途，我直頭耳仔聽到『溫溫聲』，身後有一種壓迫感，我覺得應該招惹到啲『朋友』嚟睇我哋嘅拍攝，因為拍攝進度都趕，我盡量抑壓啲感覺，將焦點放喺演戲上面，但由於愈嚟愈強烈，忍唔住同劇組講：『死喇！唔得喇，Feel到有啲嘢，不如拜一拜神先！』之後全部人靜咗，拜完神之後，工作人員同我講，唔止我一個感覺到，佢哋都感覺到，我亦慶幸好彩只係感覺，而唔係見到，之後大家急急腳拍完就即刻轉場。」

Larine還指因為鬼節，屋企人都很擔心她，給了她一個平安符傍身，她謂：「佢哋咁緊張，喺因為我家族係從事幫人軀鬼做法事嘅工作，可能有呢個背景，我曾經見過唔同嘅『朋友仔』，以前會好驚，但記得有一個Friend同我講，見到個啲『朋友』，都應該同我係有緣分嘅，或者係前世嘅親人，自此之後，我每年農曆七月十四日見到靈界嘅朋友，都冇咁驚，對上次見到，仲用咗4小時唸經同佢超度，仲叫佢之後有需要再搵我。」

早年Larine曾透露過會返家郷學捉鬼，問她是否學有所成？她謂：「都係學少少傍身，做人最緊要存好心唔好做壞事，咁已經OK，以前屋企人算過我由細到大都會有幾多災難，所以細個嘅時候，試過天未光，就畀屋企人捉我起身，叮叮噹噹做法事同埋噴雞血，當時我只係覺得好眼瞓，想快啲走，依家就明白屋企人幫我做咗好多嘢。」

縱橫廣播界24年的森美，分享在電台親身經歷的靈異故事，事件發生於10多年前的一個晚間電台節目，指當時和幾位聽眾開完咪後，就齊集於電台大堂影大合照：「做完節目都凌晨1點鐘，影影吓相時，有個女仔就話唔影相，之後立刻走咗，我就驚係咪我哋照顧得唔好呢？於是叫咗位幕後工作人員，打畀嗰個女仔問佢乜事，個女仔就話畀個工作人員聽，我哋影緊相嘅期間，喺大堂角落頭度，見到有個女仔望住我哋影相，覺得唔舒服，所以走先。」但森美記得除咗自己和聽眾外，再不見有其他人，於是他親自再電該聽眾了解。

森美再說：「問佢嗰日係咪真係見到有個女仔喺度，佢話：『係呀』，我就問會唔會我哋睇漏眼，佢話：『唔係呀，佢（嗰個女仔）唔係人嚟㗎』，我再問佢點知呢？佢話自己可以睇到嗰啲靈界物體，我繼續問係咪睇錯呀？佢話：『唔係』。」豈料女聽眾再爆更驚嚇之事，森美話：「佢話我哋做緊節目時，喺成個節目嘅過程裏面，嗰個女仔都係伏住喺個喇叭度，望住我哋做節目㗎。」森美表示該女聽眾是嚇他，還是真有其事就不得而知，不過至今，每次看見直播室內的喇叭時，就會感覺到：「有個女仔望住我。」

主持靈異節目多年的藝人梁思浩，分享令人毛骨悚然的鬼借衫真人真事故事，傳說在電視台最猛鬼之地正是服裝間及道具房，有一年他到一個叫「天外天」的地方拍攝古裝電視劇，參演除有演員外，還有臨時演員。

思浩說：「我記得帶住臨時演員嗰位阿頭叫阿俊，嗰日佢帶咗20個人嚟拍攝，佢就問咗服裝姐姐攞20件古裝衫，服裝姐姐就畀咗20件佢攞走，隔咗一陣，佢返嚟話唔夠數欠兩件，服裝姐姐講佢知，啲衫數得好清楚，真係20套，當時嗰個服裝姐姐知道唔妥，嗰個地方出名最猛鬼，佢諗咗一諗就問：『有冇人食剩飯盒呀？攞盒飯撈啲白滾水落去，再攞去棵樹底度大嗌：『食飽就過主啦』。」之後服裝姐姐叫阿俊再到附近樹叢搵兩套衫，結果真的失而復得，兩個臨時演員終於有衫着。思浩叮嚀：「所以農曆七月，如果發覺多咗啲嘢喺附近，可以攞啲白飯撈滾水喺地下度大嗌：『食飽就過主啦』。因為一隻下面上嚟嘅餓鬼通常食飽咗就會走㗎喇。」