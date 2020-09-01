東沖有料到：泰國曼谷最新酒店

儘管受到疫情影響，但泰國曼谷依然有新酒店登場——所講的是Kempinski品牌旗下位於BTS Chit Lom站附近的Sindhorn Kempinski Hotel。話說酒店原本打算於今年4月開業，但因疫情而延期至10月才正式試業，現時只有地下餐飲地帶及提供下午茶的部分在營業。

雖然泰國總理早前宣布於10月會放寬部分地區人士（包括香港）入境，但若果一來一回都要隔離14日的話，那麼4日3夜的行程便要請1個月的假期，究竟到時情況會如何，實在不得而知。現時泰國的旅遊業及酒店業都靠本地人來消費，所以紛紛推出了優惠Package吸引後者來試住。

這間Sindhorn Kempinski Hotel特別之處是最小的房間也有600多呎，以曼谷的新酒店來說如此尺寸可謂相當少有，跟一般酒店相比的話，600多呎已是高級套房的Size了。設施方面有無邊際泳池，亦有提供Spa和護理服務的樓層，遺憾的是餐廳酒吧設於地下的花園旁邊，並非設於天台，但格調亦算高級。估計當疫情好轉，大家可自由往返世界各地的時候，這間必會是旅客們想試住的熱門酒店之一。

胡慧沖