【移居澳洲】澳州簽證新安排　港人「移澳」怎受惠？

澳洲政府於8月22日公布並即時實施簽證新安排，但港人移居澳洲，有否變容易了？（互聯網）

自從英國宣布，港人BNO居英「5+1」可入籍英國後，大家都期待其他「五眼聯盟」成員國，會陸續放寬港人移民政策。澳洲政府在8月22日終於公布簽證新安排，並即時實施，但港人移居澳洲，是否立即變容易了？

門檻沒降低 限特區護照

首先，你必須認清一點，澳洲簽證新安排，不同於英國BNO措施，兩者最大分別，是澳洲移民門檻並沒有降低，是次更新，主要是澳洲簽證期可獲延長至5年，之後可申請永久居留權。第二，是次澳洲簽證新安排，只適用於持香港特區護照之港人，換言之只持有BNO的港人，沒法受惠。

3類港人最受惠

明白以上兩點後，我們再解釋澳洲簽證新安排，甚麼港人最受惠到，基本上有以下3類：

第1類：現已持臨時畢業生、臨時技術工作簽證之港人

在2020年7月9日持有臨時畢業生（Temporary Graduate 類別485）或臨時技術工作（Temporary Skill Shortage 類別482或457）簽證的港人，將自動獲得額外5年的簽證，簽證於2025年7月8日到期。

第2類：現在或將來到澳洲讀書之港人留學生

現時和將來在澳的港人，只要完成專上學業，將合資格申請5年的畢業生簽證。申請人仍需符合一般的簽證要求，包括澳洲學歷要求（Australian Study Requirement）。

第3類：申請臨時技術工作簽證之港人

申請臨時技術簽證的港人，如果符合資格，即所持技術於臨時技術清單列表上，並滿足勞動市場測試要求，便可申請5年簽證。

如何申請永久居留？

在澳洲簽證新安排下，獲延長簽證（或將來獲得）5年簽證之港人，只要通過所有相關的性格、安全及健康檢查，居留滿5年後，即可申請永久居留權。如果是在偏遠地區讀書或工作港人，按現有政策，更可在3年後申請永久居留。

臨時技術工作簽證有何要求？

在新措施下，除了澳洲讀書學生，最受惠便是臨時技術工作簽證（類別482）申請者。482簽證始於2018年，它取代了澳洲原有的457簽證，並分為短期、中期及勞工合約3種，原有舊制臨時簽證普遍為2-4年，現新制特區護照港人可延長至5年，之後可申請永居。簽證申請者須符合以下條件：

＊ 提名職業必須在職業列表清單上（短期簽證為STSOL清單、中期簽證為MLTSSL清單及ROL清單）

＊ 至少具2年相關工作經驗（申請人可能要接受職業評估）

＊ 符合英語水平要求（例如中期簽證 IELTS中4個單項不低於5分）

＊ 通過健康檢查

＊ 無犯罪紀錄

此簽證優點，是對申請者無年齡要求，英語要求相對低，但就必須要透過具擔保資格的僱主，提名海外員工方能申請。假設你已找到了合適僱主與工作，一般都可在2個月內完成申請簽證手好續。持特區護照港人獲批後除可在澳洲工作5年，有效期內更可多次出入澳洲。

臨時技術工作簽證（類別482）

技術職業清單