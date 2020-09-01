DITA季度新作　極緻工藝搶鏡

DITA鏡架出品向來着重細節處理及精湛工藝，每季推出的新鏡都總能變出驚喜。雖然今年米蘭眼鏡展MIDO及巴黎眼鏡展SILMO均受疫情影響無法如期舉行，但DITA又點會偷懶？近日品牌發布今年多款新作設計，當中全新太陽眼鏡系列GRAND-EVO就採用無框的極簡設計，透過鈦金屬鏡橋組件及鏤空鉸鏈連接鏡片，造出鏡片懸浮的前衞效果。另以弧形護目鏡線條設計的MACH-EIGHT，其流線型及未來感外觀則啟發自80s，醋酸纖維前框鑲嵌網狀鈦金屬細節，上方更有珐琅細節點綴，將MACH系列粗獷的跑車風格大膽呈現。

與此同時，透明鏡框亦是今季DITA的重點設計，其中MUSKEL及LINEUS兩個太陽眼鏡款式均採用此設計。前者以8mm厚度醋酸纖維板切割而成，從鏡架可以透視出鏡臂的超大鉸鏈及蝕刻條紋的18K鍍金鈦金屬芯片，與鮮黃色鏡片互相呼應；後者除了同樣可以從透明鏡架見到內藏的鈦金屬骨幹外，鏡圈兩側更有簽名式Cut-Out細節，可以化身成為Clip-On鏡片的2個固定點，突破傳統Clip-On需要於鏡圈上下用4個固定點去固定鏡片的傳統規限。

系列中的光學鏡款RAVITTE及SENATOR-THREE就分別從現代主義雕塑風格及裝飾藝術風格擷取靈感，運用精準切割及雕刻技術為鏡臂加入羽毛蝕刻及以DITA專屬六角螺絲裝上鈦金層芯片加固，設計出兩款造工華麗兼備功能性的「眉鏡」新作。