李愛林爆翁倩玉「大牌」　拒林青霞進入化妝間

前電影製片李愛林繼續於倪詩蓓主持的電台節目，大爆當年幕後鮮為人知的秘密。她憶述林青霞為電影《我愛夜來香》犧牲秀髮，頭髮在一天內做出五款不同的造型，徐克導演卻一直認為未達到角色造型的標準，再次否決，林青霞嬲爆向徐克說：「試造型整到個頭好痛，好辛苦，我唔做啦！」更加在一旁哭得泣不成聲。

與張艾嘉合作電影《最佳拍檔三之女王密令》亦笑料百出，李愛林爆張艾嘉當年為拍攝一幕稍為裸露的鏡頭，堅持「真空」上陣，相信自己掀起衣服的速度夠快，不會被觀眾容易看到「露點」，而這部電影於當時票房特別高，皆因觀眾都為了留意裸露的張艾嘉，不斷入電影院重溫，然而過了不夠兩年後卻開始有錄影帶的出現，觀眾改於在家重溫，成為經典笑話。

至於當年拍攝《新蜀山劍俠》時，李愛林大爆當年有位「大牌」藝人客串，就是翁倩玉。她指翁倩玉會帶同四名保鏢、一名私人助理、一名化妝師及一名秘書，一行七人到拍攝現場，又禁止任何人出入化妝間，更曾經拒絕林青霞入化妝間拿口紅，霸氣十足！另外，同部電影在拍攝尾聲階段開始出現超時情況，需要交還嘉禾片場，但徐克卻下令封廠三天，外人不得出入，工作人員要留守崗位，李愛林表示場面還歷歷在目！