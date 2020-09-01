張國榮絕密錄音曝光　9.12慰「哥」迷

一代巨星張國榮（哥哥）的不朽經典，為樂壇寫下光輝一頁，環球力邀三大重要製作人為他重新締造經典名曲，還有一首從未發表、歌曲另一版本的遺珠錄音絕密曝光，在哥哥生日隆重登場，慰藉歌迷心靈。

張國榮（哥哥）多首膾炙人口的永恒金曲傳誦後世，環球唱片今年特地把他在環球年代的經典名作，斥重金打造全新專輯《REVISIT》，最驚喜的是輯錄當年哥哥錄製《春夏秋冬》時，一個從未曝光的絕密版本！由監製梁榮駿(Alvin)、編曲人唐奕聰（Gary）攜手重製經典，成就了《春夏秋冬A Balloon's Journey》的誕生，將於9月12日、哥哥64歲這個特別日子推出。

哥哥於1999年至2003年簽約環球唱片，總共推出6張大碟。籌備今次《REVIST》時，除了監製Alvin、還有編曲人C.Y.Kong和Gary，他們在構思這個企劃時承認有一定難度，因為有些經典作品已有着深刻的Signature：「樂迷已經聽慣入晒腦，會很難去郁動，否則會變成另一回事！」最終Alvin挑選了12首哥哥的作品，花盡心思去重新編曲，最特別之處是他們平日編曲時很少已經會有Vocal（聲音），今次在哥哥赤裸裸的聲音伴隨下重新編排，感覺格外感觸。

與哥哥同世代的盧冠廷（LoLo），讚賞原裝的《春夏秋冬》非常好好聽：「感覺當你擁有時要好好珍惜，因為沒有永恒嘅東西，要永恒只可以不停改變。」還記得MV中的哥哥跟女主角張栢芝這對金童玉女：「係冇得頂！」當得知《春夏秋冬》有新版本，LoLo即勾起1988年與哥哥出席樂壇頒獎禮的回憶，當時他在台上演唱《但願人長久》，哥哥在台下流露着欣賞眼神，之後哥哥亦有翻唱他這首作品。他認識的哥哥是十分健談，曾為對方作過兩首歌《永遠記得》及《你在何地》而感榮幸。

作為後輩的AGA指哥哥的《春夏秋冬》是一首不可多得的作品，旋律一聽難忘，即使過了多少個春夏秋冬，再聽依然令人回味，給她歷久常新的感覺，故期待歌曲的新版本，當知道選取了哥哥從未曝光的聲帶，她覺得好珍貴。在她眼中的哥哥是一位傳奇人物，音樂路上不單影響她，相信還啟發了很多人，AGA說：「佢係一個潮流嘅象徵，造型大膽創新，對佢《大熱》嘅MV印象尤其深刻。」

至於Gin Lee每次聽到哥哥這首歌，感覺總有種淡然的憂傷，會令人平靜與反思，坦言很想第一時間聽到新版本帶出一種怎樣的感覺，又指當年透過電影認識哥哥：「佢係一個天生嘅藝術家，靚仔到令人心動，我經常會諗如果能夠同哥哥處於同一個年代嘅樂壇會點，可惜永遠唔會有答案，惟有搵番佢以前嘅訪問同演唱會去了解佢、向佢學習。」

唐奕聰重溫「哥」聲：忍唔住落淚！

張國榮的全新專輯《REVISIT》由當年合作無間的唱片監製梁榮駿（Alvin）及其製作班底C.Y.Kong、唐奕聰（Gary）攜手將哥哥的經典重製，再次賦予時代意義。Alvin對哥哥的聲音特質及唱歌習慣非常熟悉，憶述當年與哥哥的合作，他百感交集說：「Leslie喺錄音室準備十足，通常唱了四、五個Take已好完美，有啲聲音可能喺正式錄製時冇用上，但其實已經唱得很好。」

籌備今次企劃時，Alvin在過往的錄音聲帶中，意外發現當年哥哥錄製《春夏秋冬》時，有另一個版本未有選用，新版《春夏秋冬A Balloom's Journey》用上這個從未曝光的聲帶，跟今次專輯名「經典重遇」的主題十分貼合。Gary指歌曲原版是一首很清新的Folk Song（民謠），林振強的歌詞很有意境，用四季來比喻人生好有意思。他在編曲用上不同樂器代表四個季節，意在營造放眼世界、帶有釋懷的感覺，他自爆：「聽着哥哥嘅聲音，有種恍如隔世嘅感觸，忍唔住幾度落淚。」