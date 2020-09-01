本日日本：愛媛大洲城　100萬日圓做一晚城主

位於四國愛媛縣的日本百大名城大洲城，最近開放給遊客住宿，是日本第一座讓遊客住宿過夜的古城，可以體驗戰國時代城主的日常生活。

建於1331年的大洲城，是日本目前少數僅存的木造城堡之一，2004年重建完成。而它所在的大洲市有「伊予（愛媛縣古稱）小京都」之稱，曾是江戶時代的政治中心。不過，與日本其他許多鄉鎮一樣，大洲市最近幾十年間的人口大幅減少，1955年有79,000名居民，但到2020年只剩約42,000名，引致不少公司倒閉、人口外流，房屋被廢棄。當地人為免情況繼續惡化，採取行動振興家鄉，因此設法重新利用舊房屋，改為民宿或旅館，而大洲城開放住宿就是這個計劃的其中一環。除了大洲城，另外還有新開的NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町，將市內的町屋及古民家改建成酒店。

住客抵達大洲城後，首先可欣賞重演1617 年城主加藤貞泰入城的景象，導遊會介紹大洲町及大洲城的歷史，還能欣賞大洲傳統神樂表演。入住後，可以選擇穿着傳統和服或中世紀武士裝束，城堡下午5時關門送走其他遊客後，住客便可以私下參觀城堡。入夜後，住客可在有400年歷史的天守閣塔樓享用當地食材烹調的晚餐，接着賞月喝酒，欣賞詩歌朗誦。一早醒來後，在登錄為日本國家重要文化財的臥龍山莊一邊享用早餐，一邊俯瞰美麗的肱川。雖然住宿的價錢不便宜，兩個人入住每晚房價是100萬日圓，但特別的體驗又豈能用金錢來衡量呢？

大州城Castle Stay

地址：愛媛縣大洲市大洲903

房價：二人每晚1,000,000日圓起（另加住客每位10,000日圓，最多6名）

NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町

地址：愛媛縣大洲市大洲888

房價：每人每晚16,940日圓起