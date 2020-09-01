英皇三女神聚首！溫碧霞容祖兒霍汶希北京孖住「滾」

身在北京工作的溫碧霞（Irene）不愁寂寞，工作之餘亦會爭取時間放鬆一下，繼日前到故宮遊覽後，昨晚（31日）更加高興與同在北京的英皇高層霍汶希（Mani）及天后容祖兒，英皇三女神聚首北京享受涮涮鍋。Irene說：「好開心，我哋三個好難得喺北京碰面，仲可以咁輕鬆一齊食火鍋，我哋談天說地乜都傾。之前各有各忙，就算同時間喺北京，都冇間見面，尋晚真係好難得可以相聚，Mani係我好欣賞嘅經理人，佢幫咗我好多好多，一直都冇機會正式面對面好認真咁多謝Mani。祖兒每個演唱會我都有捧場，新一代歌星好欣賞祖兒嘅努力。」

Irene在北京的工作差不多完成，後日將飛往其他地方繼續內地工作之旅，之後又會再折返北京。在離開北京前，Irene趁有多一日假期去了藝術街逛逛，當經過見到一間貓店，本身養了兩隻狗狗從未養過貓咪的她，被店內可愛貓咪吸引，店主更讓Irene為貓咪餵食，Irene說：「佢哋好得意呀，其實我都好鍾意貓，波斯貓、暹羅貓都鍾意，但我鼻敏感，所以冇養貓，一直都係養狗，鍾意狗狗熱情啲，難得嚟到北京有兩日假期，完成後又要繼續四圍飛。」