背妻偷食KOL兩年半　前DJ細So親回應：要了解吓！

41歲前DJ蘇耀宗（細So）今年4月被電台「炒魷」，一直與太太甚恩愛的他驚爆背妻偷食，消息指他兩年半前透過社交平台認識一名KOL阿B，更在葵涌租了一個私竇作為幽會「炮房」，兩人秘密交往了兩年，直至今年6月才了斷這段孽緣，因為KOL好友不值細So所為，所以公開其偷食證據。

有指細So在社交網開設私人帳戶用作偷情，從他將私照傳給阿B的相可見，當中包括全裸晒心心沖涼照及將阿B的底褲攝入自己褲頭等，知情人士更大爆兩人每次見面都有性行為，而細So傳給阿B的情話傳言截圖也被公開，好似「相信我，我不能沒有你，我更知道，你不能沒有我…就算死，我也回來找你，B，相信我，我愛你。」、「閉上眼睛，深深呼吸，我愛你，不會變」、「我知你也一樣，心裏很痛，但我不會走，只想你知道，我要去602，你會等我？」而602是位於葵涌的炮房代號。

據知細So跟小三鬧交之際，細So又會自認是最壞的人，又會不停傳短訊給阿B死纏求原諒，直至今年6月，阿B堅決跟細So分手，隨即到細So老婆的社交平台私訊爆大鑊，她先道歉：「對不起」，無奈地表示無論她點做說話點難聽，細So都不肯放手，但她相信只有細So放下她，才會有好日子過，她相信只有蘇太可以有能力叫細So放手。細so接受訪問時語氣錯愕：「吓，我了解吓先，（有冇背妻偷食？）冇，我煮緊嘢食。」

另外，細So太太Wing在社交網上載照片，見細So為兩個兒子做木工，她留意：「連夜趕製的超長八尺書枱派上用場了！」當時網友還言還讚細So是好老公、好爸爸。