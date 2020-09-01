陳敏之陪仔返學校攞功課　母子開心到震

開學日，不少藝人子女都是在家上以Zoom遙距上堂，陳敏之更要帶同囝囝子樂返學校取功課，囝囝回到學校很開心，敏之表示子樂昨日已開始用Zoom上堂，雖然小朋友於家中上堂好容易分心，但敏之對子樂的表現相當滿意：「因為我喺度同佢一齊上，佢會乖啲，同埋佢都要着校服，畀佢有返學嘅感覺，問問題、要飲水都要舉手，去廁所要舉手同老師講，唔可以想去就去。」不過敏之指Zoom對在職家長好慘，因為要一起跟小朋友上堂，而小朋友上堂專注力都不夠集中。

至於郭羨妮(Sonija)的囡囡「家豬」已三年班，剛剛轉讀國際學校的她，八月中已開學，故現時都習慣了以Zoom上堂，Sonija說：「我覺得好得意，咁細個小朋友用電腦，初初都要我睇住，依家唔使我理喇！老師都叫我要放手，有乜唔識老師知道會糾正番佢，佢依家PE堂又Zoom，MUSIC又Zoom，（咁佢會否好期待返學？）咁佢梗係好期待啦！返學有同學仔嘛！開學一齊同同學一齊好啲，小朋友都困咗屋企咁耐，返學都係社交嚟，有同學一齊會好啲。」

至於張達倫的兒子碩碩今年讀K1，雖然網上教學對他來說是有點兒難度，但達倫表示眼見碩碩每天都有進步，都很開心。