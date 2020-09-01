【女星愛真空？】台妹冇戴Bra行街巨胸激晃

夏日炎炎出街當然要着得清涼啲啦，有時真係熱到內衣褲都唔想着添！而貪靚可以話係女仔嘅天性，即使着得少布都係要Keep住靚，好似台妹Mia（陳甯亞）就着上深色吊帶低胸裙同老友行街，大晒爆乳，佢仲邊行邊拍片，睇到佢晒V賣萌，只係行咗幾步，上圍已經極度搖晃，似係冇戴Bra囉！真空上陣行街，你都咪話唔激喎！身材Big爆嘅台妹Mia，係台灣職業棒球啦啦隊成員，擁有招牌甜美笑容、同埋不時大晒可愛表情動作，成日喺社交網派福利，冧暈唔少網民㗎！

其實除咗Mia，唔少女星出騷都會大晒性感搶Fo，甚至大玩真空透視誘惑豁出去添！好似「小巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）有次為《歌手2018》做嘉賓，佢為咗力撐前緋聞男友華晨宇，着上一襲超性感高衩長裙，仲疑真空上陣，大晒「肉」腿，實行撐到盡呀！講到玩透視誘惑，就點可以唔提名模周汶錡，佢經常都會出席頒獎禮行紅地氈，仲不時會大晒性感，試過以透視真空造型現身，極盡性感之餘亦不失貴格，果然有名模風範。而最近由加拿大返港為無綫拍重頭劇嘅鍾嘉欣，試過出席頒獎禮嗰陣，以一身透視裝，透出Bra Top及熱褲，白滑長腿若隱若現，性感程度爆燈！