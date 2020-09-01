北上開工畀鬼上身　歐陽震華靠一招驅邪！

農厝七月鬼節，視帝歐陽震華（Bobby）同你講佢親身靈異經歷！話說幾年前，Bobby去到成都開工，好夜先到埗，而間酒店喺市郊，晚上12點幾先Check in。佢被安排住喺走廊盡頭嘅房，因為第二朝佢就開早，所以佢急急咁就去瞓，點知起身時，就發生好恐怖嘅事！佢話：「一起身就梗係去廁所，廁所門口同電視成90度角，之後突然間聽到『裂』一聲，係拉篋拉鏈嘅聲，我心諗可能係電視啦，咁就冇理，隔咗一陣又聽到呢個聲，我出去望吓，電視轉播緊NBA喎！」

Bobby心感不妙，急急腳沖埋個涼，佢話：「我習慣用風筒吹乾個身，吹吹吓個風筒突然間停咗，冇咗反應，咁就擺低張枱度，自己就化吓妝，點知個風筒突然自己着番喎！我擺喺枱度喎，冇撳到佢自己着喎，嘩！我即時用國語話『很快很快，給我15分鐘，15分鐘就走啦！』，我都未講完，我個身好似『以羅菓子鹽』咁樣『炸一炸』，由腳趾一路『炸』上去頭頂，嘩！咁我呢吓就好驚啦，覺得好似有嘢入咗我個身體！」

Bobby即時打畀經理人Lydia：「佢喺我隔籬房住，我話快啲執嘢走先，佢一過到嚟，我話行啦走啦，我話離開間房先講，落到去餐廳，我講呢件事畀佢聽，我一路個身都係好寒、好震，講畀佢聽我好似有嘢入咗去，咁繼續做嘢啦。」之後Bobby去到開工嘅地方攞對筷子，用嚟夾自己中指：「夾完後又冇乜反應咁喎！咁我出埠呢會帶定佛牌同平安符咁，我雙手攞住佢好似合十咁，真係唔到你唔信，即刻一股暖流由隻手嗰度慢慢喺身度軀散咗啲寒氣，而個人就唔震，咁就當冇事啦！」

工作完之後，Bobby就返香港，佢就擔心會唔會「有嘢」跟住佢返去，不過佢就話方法可以驗證，佢話：「返到去香港，如果一入門口，隻狗撲埋我度呢，就證明冇事，如果佢褪後呢咁就瀨嘢啦！咁隻狗就唔好彩啦，佢黑狗嚟嘅，整少少血嚟自己淋一淋先啦，放半碗仔冇事嘅，兜頭淋一淋啲狗血先啦，呢啲講笑啫！返嚟就真係冇事啦，隻狗好彩囉，哈哈！」

而Bobby佢本人對呢啲嘢睇得好樂觀，佢話：「呢啲嘢發生喺我身上，唔係一定好與壞，而係佢哋都悶㗎嘛，悶咪用咩途徑引起你注意啫，咁咪咁樣囉，打個招呼咁啫！」Bobby覺得眼不見為淨，佢話：「記得我以前未結婚喺西貢住，我阿媽嗰時仲喺度，佢有時日頭嚟幫我執屋都好驚，就話我間屋好陰森，嗰時我冇嘢喎。我夜晚出去開工，我話我出去開工啦，咁你哋開party呀，睇住我返嚟，你執番好晒啲嘢，唔好嚇我呀！有時呢啲嘢係溝通嘛，未必害你㗎，幫你都得㗎，我覺得係幫我喎！喺嗰間屋住之後，就愈嚟愈好，愈做愈順利呀，大家同屋共處，共享空間呀！」