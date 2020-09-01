糖兄妹開騷玩高科技　豪使600萬！

由「糖妹」黃山怡及「糖兄」潘雲峰組成的糖兄妹，適逢今年踏入出道十周年，二人將於下周五（11日）以最新科技XR舉行線上直播音樂會，與眾同樂﹗糖兄妹日前為音樂會進行總綵排，其中身穿露肩長裙的糖妹露出美背，大騷健康性感！她興奮指音樂會主要唱新歌，並設點歌及同Fans傾偈環節：「係香港首個騷用呢新技術，覺得好榮幸！有別於其他線上音樂會用嘅綠幕，背景可以做到同現實世界一模一樣，所以美術同事都專登設計咗唔同場景。」糖兄接話笑說用新技術有好處：「觀眾主要喺中間位置見到我哋，行出鏡做咩都冇人知。」又搞笑謂下次再開騷背景可以是世界遺跡，糖妹靈機一觸說：「應該整紅館背景，咁就一圓紅館夢！」

問到新科技投資幾多位數字？糖妹即大笑話冇辦法計算到：「據我所知用呢個技術做一整個足一、兩個鐘嘅Live騷，要成5、6百萬，我哋就應該係呢5、6百萬嘅幾分之幾，都好貴㗎！」續謂開騷當日會推出特別Box Set，讓Fans認購：「係限量發售，打開會好有驚喜。」

講到糖妹及糖兄分別憑主演的微電影獲「最佳微電影女主角」銅獎及「最佳微電影男主角」銀獎，糖妹抵死笑話：「抵我哋化咗成4、5個鐘嘅外星人特技妝，付出係有回報！」糖兄則笑指：「一試無妨，再試投降！哈哈！化特技妝都真係幾辛苦，但睇到拍出嚟嘅效果係值得嘅。」